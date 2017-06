Váratlan helyről kapott dicséretet Magyarország

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az Indystar portálnak úgy fogalmazottA cikk azt is megjegyzi, hogy érdekes, miért esett Holcomb választása épp Magyarországra. Ezzel egyike lett az első jelenleg is hivatalban lévő amerikai kormányzóknak, akik meglátogatták Budapestet.Megemlítette, hogy a mostani látogatás alkalmával aláírtak egy együttműködési megállapodást, ami az első ilyen megállapodás Magyarország és egy amerikai állam között.Szijjártó Péter és Eric Holcomb, Indiana állam kormányzója szerdán Budapesten írták alá a gazdasági együttműködésről szóló egyetértési nyilatkozatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint Indiana gazdaságfejlesztési társasága között. A gazdasági együttműködés jövőjéről szólva Szijjártó Péter kitért arra, hogy a magas színvonalú feldolgozóiparra és a mezőgazdasági tevékenységre helyeznék a hangsúlyt. Jó remény van arra, hogy a magyar vízgazdálkodási technológiát Indianában is bemutatják, illetve használják majd - jelezte. A magyar külügyminiszter akkor az MTI tudósítása szerint hozzátette, már most szoros együttműködés van az indianai és a magyar egyetemek, kutatóhelyek között, és megállapodtak abban, hogy ezt még szorosabbá teszik.

A kormányzó Orbán Viktorral is találkozott szerdán, a találkozón az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok erősödéséről és a magyar üzleti környezet javulásáról volt szó. Kép és címlapkép: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda / Botár Gergely

A portál beszámolója szerint jelenleg három Indiana-i cég működik Magyarországon: az Eli Lylli gyógyszeripari cég, a Remy Inc., és Koch Enterprises and Allison Transmission autóipari cégek.Holcomb szerint a magyarországi út abból a szempontból is hasznos volt, mivel több hasonlóság is van Indiana és Magyarország között. Magyarország is nemrégiben változtatta adórendszerét, ahogyan az amerikai állam, a portál megemlíti: az EU legalacsonyabb, 9%-os társasági adókulcsát kínálja a magyar. Azt is kiemelte, hogy a magyar vendégszeretet hasonlít az Indiana állambeli vendégszeretethez.Azt elismerte a kormányzó, hogy nem állapodtak meg üzleti együttműködésben vagy új munkahelyek létesítésében, azonban a találkozó ajtókat nyit. Az amerikai kormányzó a következő hetet Franciaországban fogja tölteni, ahol részt vesz a párizsi nemzetközi repülő kiállításon és a Le Mans-i 24 órás autóversenyen.