Matolcsyék újabb történelmi tette: olcsóbban kapunk pénzt, mint az USA

Jelenleg az amerikai tízéves hozam 2,34%-on áll, míg a magyar referenciahozam 2,26% az ÁKK adatbázisa szerint. Ezzel előállt az a történelmi helyzet, hogy a magyar hozam az amerikai alá csökkent.

Alapesetben a piac a biztonság egyik fokmérőjeként használja a tízéves referenciahozamot: minél biztonságosabb egy ország, annál olcsóbban jut finanszírozáshoz a piacról. Az még most is igaz, hogy a magyar államot olcsóbban finanszírozzák a befektetők, ez azonban most nem annak köszönhető, hogy biztonságosabbak vagyunk. Jelenleg ugyanis a két jegybank (a Fed és az MNB) eltérő kamatpolitikája indokolja a különbséget.Miközben a tengerentúlon 2015 vége óta lassan elkezdődött a kamat normalizálódása, nálunk az MNB még évekig szeretné fenntartani a jelenlegi alacsony kamatszintet. Ugyan a Fed is a korábban vártnál lassabban halad az emelésekkel, vonakodik igazán komolyan a gázra lépni, de így is egyre csak nyílik az olló a két kamatszint között.Közben az MNB-nek már sikerült a rövid hozamokat leszorítani, majd szeptemberben azt tűzte a zászlajára, hogy a hozamgörbét összébb nyomja, vagyis a hosszú hozamokat is csökkentse. Ez eddig sikeres, hiszen az utóbbi hetekben intenzíven esnek a jegyzések, ennek köszönhető, hogy mostanra a tízéves az amerikai alatt jár.

Vagyis a mostani eltorzított piaci helyzettől elvonatkoztatva továbbra is azt mondhatjuk, hogy az USA biztonságosabb a befektetők szempontjából, mint Magyarország, csak átmenetileg a jegybankok politikája billentette fel a képet.