Moody’s: kéttucat ország leminősítése jöhet jövőre, mi nem vagyunk köztük

Az anyag arra is rámutat, hogy most a cég által hitelminősítéssel ellátott 137 országból 102-nek stabil kilátású az adósminősítése, azaz jövőre valószínűleg nem változik az adósbesorolás. Továbbivan érvényben,Az MTI által közölt összefoglaló szerint a Moody's hangsúlyozza, hogy egy évvel ezelőtt még 35 államadós-besorolásra - a listán szereplő szuverén adósok 26 százalékára - volt érvényben negatív kilátás, vagyis 2018-ban az ideinél kevesebb államadós-leminősítés tűnik valószínűnek., amelyet a Moody's tavaly novemberben visszaemelt a befektetési ajánlású osztályzati kategóriába, a jelenleg is érvényes, stabil kilátású "Baa3" besorolással. Amint e heti előzetesünkben megírtuk: A három nagy hitelminősítő közül ez lehet az idei utolsó hitelminősítői döntés Magyarországgal kapcsolatban., már az S&P augusztus végi hasonló döntése is meglepetés volt. Azonbanazaz a Fitch stabilról pozitívra változtathatja a kilátást, ami egy esetleges jövő évi felminősítés előszele lehet.VisszatérveA cég májusban minősítette le "Aa3"-ról egy fokozattal "A1"-re a hosszú távú kínai osztályzatot, azzal indokolva a döntést, hogy Kína pénzügyi ereje várhatóan romlani kezd a gazdaságban felhalmozódott és valószínűleg tovább növekvő adósságtömeg terhe alatt.Szeptemberben egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Standard & Poor's is leminősítette Kínát, elsősorban a gyors hitelkiáramlásból eredő reálgazdasági és költségvetési kockázatokra hivatkozva.A Standard & Poor's az addigi "AA mínusz"-ról egy fokozattal "A plusz"-ra rontotta Kína hosszú futamidejű államadósságának besorolását, valamint az átutalási és konvertibilitási kockázat megítélését.mindenekelőtt a brit közfinanszírozási rendszer gyengülő kilátásaival, valamint a brit EU-tagság megszűnéséből eredő, várhatóan egyre erősödő költségvetési feszültségekkel és növekedési kockázatokkal indokolva a lépést. A cég a hosszú futamidejű brit szuverén kötelezettségek osztályzatát "Aa1"-ről egy fokozattal "Aa2"-re rontotta.A brit államadósságot a három nagy hitelminősítő közül már egyik sem tartja nyilván a lehetséges legjobb "AAA/Aaa" osztályzattal. A Standard & Poor's tavaly nyáron, néhány nappal a brit EU-tagságról tartott - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - népszavazás után, a Fitch Ratings és a Moody's már jóval korábban megvonta Nagy-Britanniától ezt az elit besorolást.A Moody's a globális államadós-minőségről összeállított szerdai tanulmányában kiemeli, hogy a stabil összkép egyik fő tényezőjeA hitelminősítő 2018-ra is az ideivel jórészt megegyező, valamivel 3 százalék feletti világgazdasági növekedési ütemet vár, de azt is valószínűsíti, hogy a globális növekedés székesebb bázisú és tartósabb lesz, mint a korábbi években.Ez a korábban vártnál gyorsabb idei globális növekedést tett lehetővé, és ez lendület a Moody's várakozása szerint 2018-ban is kitart - áll a cég szerdán Londonban ismertetett tanulmányában.