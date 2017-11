Nagyon kellene a pénz Magyarországnak, de ez a befektetőket nem érdekli

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Folytatódott az utóbbi hetekben látott folyamat a csütörtöki aukción is: az adósságkezelő rendesen megtolta a felkínált mennyiséget, azonban a nyomott hozamszintek mellett az már nem mozgatta meg a befektetők fantáziáját. A 12 hónapos diszkont kincstárjegyekből 40 milliárd forint volt a kínálat, amire legutóbb tavaly december végén volt példa egyszer. A korábbi aukciókon rendre 15-20 milliárd forint volt ez a mennyiség, ezért volt feltűnő most a jelentős emelés. Részben emiatt nem is volt sikeres az aukció, mindössze 29,8 milliárdnyi ajánlat érkezett, amiből csak 25 milliárdot tudtak elfogadni. Pedig a hozam érezhetően emelkedett, a két héttel ezelőtti mínusz 0,02 százalékról plusz 0,03 százalékra. És már a legalacsonyabb elfogadott hozam sem votl negatív, nulla és 0,05 százalék között szóródtak a jegyzések.

Sikeresebb volt az ötéves változó kamatozású papírok aukciója, ott a meghirdetett 7 milliárdos tételre 14,2 milliárd volt a benyújtott ajánlat, így a tervezett mennyiséget adta el az ÁKK.