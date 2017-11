Viszik a magyar kötvényt, mint a cukrot, az állam meg dörzsöli a markát

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Már előzetesen látszott, hogy kiemelkedően sikeres lehet a csütörtöki aukció, hiszen az ÁKK a szokásosnál lényegesen magasabb, összesen 60 milliárd forint értékben hirdetett meg három-, öt- és tízéves papírokat. Csak összehasonlításképpen: két hete a hasonló aukción 50 milliárd volt a kínálat, és már az is magasabb volt a megszokottnál.A hároméves kötvények esetében végül a 20 milliárdos tételre 42,9 milliárdnyi kereslet volt, amiből 27,5 milliárdot el is fogadott az adósságkezelő. Az átlaghozam 0,53% lett, ami 4 bázisponttal haladta meg a két héttel korábbit, és 3 bázisponttal volt magasabb a másodpiaci referenciaértéknél.

Az ötéves futamidejű papírok aukcióján a 20 milliárdra 71,6 milliárd volt a kereslet, végül 24 milliárdot el is adtak a befektetőknek. A hozam átlagosan 1,1 százalék volt, ami 9 bázispontos csökkenést jelentett a két héttel korábbi aukcióhoz képest és 7 bázisponttal maradt el a referenciaértéktől.

Főleg a tízéves papírok piacán volt feltűnő a siker, a 20 milliárdos tételre 67,8 milliárdnyi ajánlatot adtak be a befektetők, amiből 30 milliárdot el is fogadott az ÁKK. A 2,23 százalékos átlagos hozamszint pedig 23 bázisponttal maradt el a két héttel korábbitól és tízzel a másodpiaci értéktől. A Portfolio adatbázisa szerint egyébként három éve, 2014 októberében volt utoljára egyszer olyan, hogy a tízéves papírból 20 milliárdot kínáltak fel 30-at adtak el, azt megelőzően pedig 2008-ban voltak ennél magasabb aukciós értékesítések.

A mostani adat egyértelműen azt támasztja alá, hogy egyelőre sikeres az MNB törekvése a hozamgörbe lapítására. A jelek szerint a fél százalék körüli hároméves hozam már nem tud tovább csökkenni, az öt- és tízéves futamidőn viszont jelentős az esés, a leghosszabb papíroknál például az MNB szeptemberi bejelentése óta mintegy 50 bázisponttal jöttek lejjebb a jegyzések.Ezzel párhuzamosan az utóbbi hetekben több jel is utalt arra, hogy az államnak szüksége van a likvid forrásra az uniós kifizetések előfinanszírozása után. Így most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy egymásra talált a kereslet és a kínálat: miközben mi igyekszünk minél több állampapírt eladni, a befektetők is vevők erre.