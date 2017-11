290 vagy 320? A jegybank sikerén múlhat a forint sorsa

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Mindenki a maga útját járja

Egyre élesebb különbségek kezdenek kibontakozni a közép-európai jegybankoknál, ami a devizapiacot sem hagyja érintetlenül. A csehek augusztus után másodszor is kamatot emeltek a múlt héten, ezzel végérvényesen kezdetét vehette egy szigorítási ciklus még akkor is, ha most fogadkoznak Prágában, hogy nem fognak sietni a további emelésekkel. Ugyanakkor ehhez nem biztos, hogy tartani tudják majd magukat, hiszen az ingatlanpiac a túlhevülés jeleit mutatja, és a béremelkedés üteme is meghaladja a várakozásokat - figyelmeztetnek az elemzők.

Lassan, de éledezik az infláció

Nálunk és a lengyeleknél egyelőre nem emelte a kamatot a jegybank, de Varsóban egyre többet hallani a közelgő kamatemelésről, miközben nálunk az MNB az elemzői várakozások szerint(illetve nem konvencionális eszközökkel valójában még lejjebb szorítja a kamatokat).A lengyel jegybank kapcsán a Morgan Stanley legutóbbi elemzése azt emeli ki, hogy kezd egyre "héjábbá" válni a döntéshozók hangneme a nyilatkozatok alapján. Van olyan, aki már 2018 első negyedévében 25 bázispontos kamatemelést sürget, de még egy korábban galamb hírében álló jegybankár is úgy nyilatkozott legutóbb, hogy a jövő év vége előtt időszerű lehet egy emelés. Még egy véleményt idéz az elemzés: Jerzy Kropiwnicki monetáris tanácstag szerint 2018 közepéig maradhat a jelenlegi 1,5%-os alapkamat. Ugyanez a döntéshozó korábban még arról beszélt, hogy két évig szeretnék fenntartani a laza kondíciókat. Vagyis láthatóan a lengyel jegybanknál is elindult egy gondolkodás a kamatemelés felé, és most úgy tűnik, hogy lényegesen hamarabb ráléphetnek a szigorítás útjára, mint az MNB. A Morgan Stanley szerint 2018 második felében 50 bázispontos kamatemelés jöhet a lengyeleknél.Az elemzők szerint a régióban a fokozatos jegybanki szigorítás oka, hogy az infláció fokozatosan emelkedik, és a legtöbb országban lassan eléri a jegybankok célértékét. A cseh és a magyar pénzromlási ütem már elérte a 2,5%-ot, míg a lengyeleknél szeptemberben 1,6% volt az érték. (Igaz, az MNB arra hivatkozik, hogy amennyiben a maginflációt egyszeri sokkokkal igazítjuk, a gazdaságban nem látszik erősödő inflációs nyomás.)

Sokak szerint ezzel azt készítik elő, hogy egészen a 4% körüli inflációs ráta eléréséig nem fog majd héjára váltani a Monetáris Tanács.

Ehhez hozzá kell tenni, hogy a jegybanki cél sem egységes: papíron a cseheknél 2% a cél, a lengyeleknél 2,5%, az MNB esetében pedig 3%. Ráadásul a jelek szerint, hiszen a közelmúltban már úgy kommunikálják az inflációs célt, hogy plusz-mínusz egy százalékos toleranciasávot is elfogadnak.Szintén a Morgan Stanley elemzői emelték ki, hogy nem csak az inflációs főszámra lesz érdemes figyelni a következő hónapokban, hanem érdekes lehet a maginfláció alakulása is. Lengyelországban például a feszes munkaerőpiac és az erőteljes gazdasági növekedés miatt tovább gyorsulhat a maginfláció. Hozzáteszik, hogy az ukrán vendégmunkások beáramlása ideiglenesen megakasztotta a béremelkedés ütemét, ez azonban a következő hónapokban jelentősen megváltozhat.

De mi lesz így a forinttal?

Ez az elemzők szerint is igaz lehet, ugyanakkor a Morgan Stanley szerint a fizetési mérleg többlete hosszútávon továbbra is támogatja a forintot, ezért kételkednek abban, hogy tartós forintgyengülést tud elérni a jegybank.

A szeptemberben megugrott inflációs ráta után fennáll annak a veszélye, hogy a piac már nem veszi meg azt a sztorit Magyarországgal kapcsolatban, hogy középtávon alacsonyan marad az áremelkedési ütem

Nem is biztos, hogy meg tudja csinálni az MNB

Összességében nagyon elszántnak tűnik a Monetáris Tanács, hogy még legalább két-három évig a jelenlegi rekord alacsony szinten tartsa a kamatot, és a szakértők többsége el is hiszi, hogy erre képes lehet. Közben azonban a régióban a csehek már elkezdtek kamatot emelni, a lengyelek pedig jövőre készülnek rá. Így pedig ha az MNB nem lazít tovább, csak kitart, akkor is jelentősen csökken majd a kamatkülönbség a hátrányunkra. Ennek pedig az elemzők szerint a forintra is negatív hatása lenne, érezhetően gyengülhetne a magyar deviza. Vannak azonban olyan elemzők, akik abban sem hisznek, hogy egyáltalán képes lehet még évekig kitartani a jegybank, akkor pedig akár 280-as euróárfolyam is jöhetne.

A már többször idézett Morgan Stanley-elemzésben is kiemelik, hogy jövőre a fennmaradó erőteljes növekedés és a fizetési mérleg többlete mellett a lengyel jegybank várható kamatemelése is támogatja majd a zloty árfolyamát. A kockázatot pedig a lengyel-EU viszony és annak esetleges hatása a tőkeáramlásra lehet. Az elemzők várakozása szerint a jövőben egyre kevesebb szerepet kap majd a politika a lengyel piaccal kapcsolatos befektetésekben, ahogy azt most Magyarország esetében láthatjuk. Az Erste Bank elemzői szerint a jegybank héja hangvételű kommentárjainak hatására folytatódhat a zloty utóbbi hetekben látott erősödése.Ezzel párhuzamosan. Főleg akkor ha a Fed és az EKB mellett a régióban is elindul a jegybankok szigorítása. Emellett a feltűnően lazán tartott kondíciók erősíthetik azt a vélekedést, mely szerint a magyar jegybank nem feltétlenül lenne szomorú egy esetleges gyengébb forintárfolyam miatt.Részben a jegybank eltérő útja miatt az Erste Bank elemzői is azt gondolják, hogy az év végéig gyengülhet kicsit a forint annak ellenére, hogy a fundamentumok erősebb árfolyamot indokolnának. Azonban a jegybanktól további lazító lépéseket várnak az év vége előtt, vagyis fennmaradhat az ultra laza monetáris politika. Ezek miatt a bank szakemberei szerintA forint gyengülése felé mutató jeleket lát a Commerzbank is, de kiemelik, hogy nem a magyar kormány és az EU közti feszültség eszkalálódására számítanak, sokkal inkább az inflációs kilátásokkal indokolják a véleményüket.- olvasható a német bank októberben kiadott elemzésében. Ez pedig szerintük az MNB további lazításával párhuzamosan negatív a forintra nézve.Az elemzők a cseh és a magyar jegybank példáján keresztül mutatják be a különbséget és a várható következményeket: amelyik jegybank rosszul gondolja most, az előbb-utóbb komoly kilengésekkel fog szembesülni az árfolyamban. Ha az infláció ismét csökkenni kezd, akkor a forint stabil maradhat, a cseh kamatemelések viszont intenzív koronaerősödést okozhatnak, ha viszont az infláció utóbbi időben látott emelkedése folytatódik, akkor a cseh deviza maradhat stabilan, ezzel szemben a forint erőteljesen gyengülhet.A Commerzbank szerint egyébként a neoklasszikus közgazdaságtan keretrendszerébe sokkal jobban belepasszol az, hogy az utóbbi években látott gazdasági kilábalást az infláció emelkedése követi majd. Vagyis más szóvalEgészen eddig abból az alapfeltevésből indultunk ki, hogy az MNB-nek sikerül még évekig alacsonyan tartani a kamatot az ezzel ellentétes régiós és globális környezet ellenére. Az elemzők többsége most ebből indul ki, elhiszik a jegybanknak azt, hogy képes lesz akár 2019-20-ig is kitartani. Vannak azonban olyan szakértők, akik ebben kételkednek, és nekik a forintárfolyam esetében is teljesen mások az elképzeléseik éppen ezért.A Nordea például azt emeli ki, hogy az MNB igyekszik megakadályozni a forint erősödését, amit eddig sikerült is elérni, hiszen a korona és a zloty számottevő erősödése mellett a magyar deviza minimálisan gyengült az év eleje óta. A bank elemzői szerint a régió mindhárom jegybankjának gyorsabban kell majd haladnia a kamat normalizálásával, mint az EKB-nak, részben emiatt középtávon mindhárom közép-európai devizától erősödést várnak.A Nordea szakértői a fentiek miatt arra számítanak, hogy három hónapon belül 305-ig erősödik majd vissza a forint az euróval szemben, majd 2018 közepére 295-ig,. Itt sem lesz vége a forinterősödésnek, kétéves időtávon már 280-ig szárnyaló forintot várnak az elemzők. Ezzel párhuzamosan a dán bank szakértői azt gondolják, hogy, így csak álom marad a 2019-ig változatlan kamatszint.