Barcza: 0,7 százalék alatt van a jüankötvény hozama

A maradék keretet vélhetően két részletben célszerűbb kibocsátani, mert akkor 2018-ban és 2019 első felében is piacra tudunk lépni - tette hozzá az ÁKK vezére.

A bankok most egy jövőben kibocsátandó, ötéves kötvényt valamivel 1 százalék alá áraznának, 0,8-1 százalék közé, egy tízévest pedig 1,7-2 százalék közé. Ha ehhez viszonyítjuk, nem rossz a renminbihozam

A keleti nyitás egy fontos része a gazdaságpolitikának és az adósságkezelésnek is, ebbe beletartozik a kínai kötvénypiacon való megjelenés - mondta Barcza György a Világgazdaságban megjelent interjúban. Hozzátette, hogy a magyar program teljes keretösszege hárommilliárd jüan, amiből most egymilliárdot használtunk fel.A jüankötvény 4,85%-os hozama első ránézésre magasnak tűnik, azonban azt eddig is tudtuk, hogy euróra cserélve ez lényegesen alacsonyabb lehet. Barcza elmondása szerint a végleges költség euróban 0,7 százalék alatt van.- mondta Barcza.Az idei adósságkezelési stratégia kapcsán az ÁKK vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a forintpiac működése megint felülmúlta a várakozásokat mind a nagybani, mind a lakossági oldalon. A nagybani piacon a rövid lejáratú papírok eladását minimálisra csökkentették, egyre inkább a hosszabb futamidőket célozzák meg.