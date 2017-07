Három év után újra el tudott adni kötvényt Görögország

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Görögország fundamentumaira tekintettel az a probléma ezzel a kötvénykibocsátással, hogy fokozhatja a spekulációt, hogy mennyire hajlandók a befektetők kölcsön adni egy majdnem fizetésképtelen országnak.

A Reuters IFR információi szerint az új kötvényt 4,625%-os kamat (4,375%-os kupon) mellett dobják piacra, kihasználva azt, hogyEbben szerepe van annak, hogy a múlt hónapban hagyta jóvá az Eurócsoport az újabb jelentős hitelrészletet a görögöknek, mert előzőleg további, a 2018-ban lejáró hitelcsomagon túlnyúló kiigazító lépéseket is bevállaltak. Ezeket látva a minap felminősítést is kapott Görögország:(ami után a Sziriza 2015-ben hatalomra kerülve jelentős tőkerész csökkentést követelt a fennálló államadósságon, de ezt nem engedték a nemzetközi hitelezők),A görög pénzügyminisztérium szerint abszolút sikeres volt a mai kibocsátás, hiszenÉrdemes azonban hozzátenni, hogy a 3 évvel ezelőtti kibocsátásnál (4,75%-os kamattal) több mint 600 befektető több mint 20 milliárd eurónyi ajánlattal jelentkezett., mert a 2014-ben kibocsátott, 2019-ben lejáró ötéves papírból visszavásárlási aukciót is tartott (a ma újonnan piacra dobott papírból befolyó pénz egy részéből finanszírozza majd a felajánlott papírok kifizetését névérték felett).Márpedig kockázatok vannak még, ahogy azt a tegnapi beismerő interjújában is jelezte a görög kormányfő:Ugyanígyaz a ma bejelentett terv, hogy egy második és egy harmadik kötvénykibocsátás is várható a következő hónapokban (az abból befolyó összegből feltehetően még inkább igyekeznek leszorítani a 2019-2020 körül jelentkező lejáratok méretét). Ez nyilván akkor lehet sikeres stratégia, ha sok befektető elhiszi, hogy tényleg fenntartható a most a GDP 180%-a körül álló görög államadósság pálya. Márpedig az IMF az elmúlt hónapokban több jelzésében világosan bemondta, hogy szerinte ez nem tekinthető annak és egyelőre csak feltételesen van benne a most zajló harmadik nemzetközi hitelprogramban.Amint egy múlt heti cikkünkben rámutattunk: például az UniCredit Research elemzése szerint, mert az éves bruttó finanszírozási igény a következő évtizedekben extrém magasságba, a GDP 40-50%-a körülre fel fog menni a most ismert görög makrogazdasági és hitelkondíciók (kamat, futamidők) mellett:Erre is célzott a Reutersnek nyilatkozva Kim Liu, az ABN Amro kötvénypiaci elemzője, amikor úgy fogalmazott: