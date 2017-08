Így múlik el egy szerelem: kiábrándultak a bankok az állampapírokból

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Egyre kevésbé kell az állampapír

Júniusban, ezzel az állományuk 7891,3 milliárdra csökkent a hónap végére - derül ki az MNB nemrég megjelent statisztikájából. Persze hosszabb távon így sincs ok a panaszra, 2013 eleje óta több mint a duplájára emelkedett a bankok állampapír-állománya.

Miközben tavaly az első félévben összesen 709,5 milliárd forint volt a nettó tranzakció, 2016 második felében már csak 216,5 milliárdért, az idei első félévben pedig 246 milliárdért vettek állampapírt a bankok.

Lassan kifogynak az MNB fegyverei

A grafikonon látszik, hogy egyértelműen lassult a bankok állampapír-vásárlásának üteme.Ráadásul egyre inkább az látszik, hogy egy-egy kiemelkedő hónap húzza meg a vásárlásokat, idén például a februári 179 milliárd és az áprilisi több mint 230 milliárd nélkül lényegesen alacsonyabb lett volna az adat. Ezektől eltekintve csak májusban tudott minimális nettó tranzakciót regisztrálni az MNB, a többi három hónapban több volt a bankok eladása, mint a friss vásárlásuk.Vagyis "ellaposodott" a bankok összesített állampapír-állománya, egyre kisebb ütemben tud növekedni. Ennek ellenére azért a következő hónapokban mégAzt eddig is láthattuk, hogy elsősorban az MNB nem konvencionális eszközei mozgatták a bankok állampapír-keresletét. Az utóbbi években a jegybank fokozatosan szorította ki a pénzt az irányadó eszközéből. Az egy éve még 2300 milliárd forintos állomány mostanra 500 milliárdra csökkent, szeptember végére pedig 300 milliárdra szeretnék ezt tovább szűkíteni.

Jobb helyen is el tudják helyezni a pénzüket

Ennek az összegnek egy része táplálta az állampapírpiacot a pénzügyi szektor részéről, ami az MNB nem titkolt célja is volt, hiszen az így megjelent extra kereslet lenyomta a hozamokat, vagyis olcsóbbá vált az állam finanszírozása.Az irányadó eszköz mesterséges korlátozása mellett a jegybank tart úgynevezett finomhangoló swap-tendereket, melyek keretében devizáért cserébe forintot ad a bankoknak. Ezeket azért vezették be, hogy az irányadó eszközön keresztül végrehajtott likviditásszűkítésből eredő sokkot átmenetileg kiegyensúlyozzák. Mára azonban nem csak három hónapos, hanem akár hosszabb futamidejű, fél- és egyéves tendereket is tartanak. Vagyis egyik oldalról az MNB mesterségesen szűkíti a bankok forintlikviditását, másrészt viszont a swap-tenderekkel növeli azt.A jegybanki irányadó eszköz állományából láthattuk, hogy már nincs igazán tér a további jelentős szűkítésre. Ha szeptember végéig valóban sikerül 300 milliárdra lefaragni az állományt (eddig mindig sikerült elérni a kitűzött célt, így nincs okunk kételkedni), akkor onnan már csak egy lépés az, hogy egyáltalán ne fogadjon be likviditást a jegybank a pénzintézetektől.Az állampapírok iránti roham csillapodásának csak az egyik oka, hogy. A másik ok, hogy egyre több adat utal arra, hogy beindul a hitelezés, így egyre kevesebb lesz a pénzintézetek felesleges likviditása, ráadásul a maradékot is jobban megéri nekik hitelként kihelyezni, mint állampapírt venni a jelenlegi nyomott hozamok mellett. Korábban ugyanis éppen az volt a bankok folyamatos kötvényvásárlásának oka, hogy nem volt kereslet a hitelekre, ezért volt túl sok a felesleges likviditás.A legfrissebb adatok szerint azonban legutóbb a válság idején, 2008 októberében vettek fel több lakáshitelt a magyarok, mint most júniusban . És ez nem csak egyszeri kiugró tétel volt, hónapok óta látszik a fokozatos felfutás. A lakáshitelek mellett a személyi kölcsönöm kihelyezése is szárnyalt az utóbbi időszakban.