Magyarország a világsztárok között teljesít és ez még jó ideig így is maradhat

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Mi voltunk a legjobbak és még mindig jó formában vagyunk

A kelet-közép-európai térség 10 éves kötvényei a második negyedévben átlagosan 6,7%-os hozamot termeltek, amiés a jó teljesítmény júliusban az Európai Központi Bank elnöke által keltett kötvénypiaci vihar után is fokozódott, ami- emelte ki minapi körképében a Bloomberg. Mario Draghi június végén apró jelzést tett arra, hogy a bank elkezdheti majd visszafogni a havi 60 milliárd eurós eszközvásárlási programját, aminek hatására jelentős hozamemelkedés alakult ki néhány nap alatt a nyugat-európai kötvénypiacokon. A 10 éves német kötvényhozam (Bund) 0,6% körülig ugrott (duplázódott), aminek hatására, azaz az árfolyamaik újra emelkedtek. A jelek szerint az újabb lengyel belpolitikai feszültség (Legfelsőbb Bíróság összetételének átalakítása, brüsszeli figyelmeztetések) nem igazán hatnak a lengyel kötvénypiacra, de a devizát sem gyengítik érdemben.

A német kötvényhozam megugrása és a magyar hozam süllyedése egyébként együtt oda vezetett, hogy

Nemcsak a 10 éves magyar kötvényhozam süllyedt intenzíven az utóbbi hetekben, hanem aés most sem jár ettől érdemben magasabb szinteken. A 3-5 éves szegmens hozamsüllyedésében lényeges szerepe lehetett az MNB azon lépéseinek, hogy az irányadó kéthetes betét mennyiségi korlátját egyre lejjebb és lejjebb szorítja , hogyés annak is a minél hosszabb futamidejű szegmensét találják meg. A cél az, hogy ez leszorítsa a hazai hozamkörnyezetet és így járuljon hozzá a gazdaság élénkítéséhez.

abban, hogy a 3-5-10 éves magyar kötvényhozamok ilyen intenzíven süllyedni tudtak az utóbbi hónapokban, hiszen amint láthatjuk: egyelőre a külföldiek forintalapú állampapír állománya még csak minimálisan tudott visszaemelkedni 3350 milliárd forint körülre. A többi három régiós piaccal ellentétbenés ez szorította le a hozamokat. Van tehát még tér hova visszahíznia a magyarországi kitettségüknek.

Klikk a képre!

az a két legfőbb oka, hogy javulnak a régió gazdasági fundamentumai, és még mindig jelentős hozamprémiumot kínálnak a fejlett piacokhoz képest. Emiatt elkezdtek visszatérni a nagybefektetők a kötvénypiacra.

Duplán jól jártak, akik már korábban beszálltak

A hírügynökség szerint a kelet-közép-európai kötvények nagyon jó teljesítményének (intenzív hozamcsökkenés az utóbbi hónapokban)A cikk szerint a BlackRock Inc. és az Allianz Global Investors GmbH látnak még felértékelődési potenciált a régiós kötvénypiacokban.Utóbbi intézmény londoni szenior portfólió-menedzsere, Naveen Kunam úgy fogalmazott a hírügynökségnek, hogy miközben a fejlett piaci kötvényhozamoknál átárazódás (hozamemelkedés) zajlik, aközben, mert erősek a térség fundamentumai és éppen emiatt arra számít, hogy térségi kötvénypiacok felülteljesítése folytatódhat a továbbiakban is.Az EKB eszközvásárlási programjának mi vagyunk az egyik legnagyobb haszonélvezői (az alacsony nyugati hozamkörnyezet ideterel tőkét), de mivel jók a fundamentumok,ezért ezek képesek lehetnek ellensúlyozni az eszközvásárlási program mérséklésének hatását - fogalmazta meg véleményét a hírügynökségnek Bebesy Dániel. A Budapest Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint azonban egyelőre túl korai azt mérlegelni, hogy milyen hatásai lehetnek annak, ha az EKB mérsékli a likviditást, mert a jegybank egyelőre még csak ott tart, hogy idővel a pénzpumpálás mértékét kezdi visszafogni (nem pedig a tényleges likviditást kezdi csökkenteni).A javuló fundamentumok alatt azt értette Bebesy, hogy az első negyedévben a kelet-közép-európai régió GDP-növekedése átlagosan 2,85%-os volt, amiLényeges közben, hogy bár a bérek megugrottak, de az infláció továbbra is a jegybanki középtávú célértékek alatt járnak a régióban, így nem sürgeti az idő a jegybankokat, hogy emeljenek kamatot. Ez egyébként jól látszik az MNB keddi kamatdöntési közleményéből is, amelyben azt hangsúlyozta, hogy a 3%-os inflációs célt várhatóan csak 2019 elejére sikerül fenntarthatóan elérni. Jó ideig nem várható tehát még kamatemelés Magyarországon.Azok a befektetők, amelyek már korábban beszálltak a régiós államkötvénypiacokra, nemcsak az elmúlt hónapok intenzív hozamcsökkenésén tudtak szépen keresni, hanem azon is (ha nem fedezték le teljesen a kitettséget), hogy eközbenA forint, a zloty és a korona az év eleje óta már mintegy 10%-ot erősödött a szenvedő dollárral szemben és ennél csak egy jobban teljesítő feltörekvő piaci deviza volt eddig: a mexikói peso.

azért is várható, hogy a fejlett jegybankok várható monetáris szigorításának most jobban ellent tudnak majd állni a feltörekvő piacok és különösen a mi térségünk, mert csökkent az országok külső pénzügyi sérülékenysége, azaz a külső adósság és a folyó fizetési mérleg helyzet érdemben javult.

A hírügynökség emlékeztet arra, hogy Financial Times keddi régiós körképe szerint pedig a magyar-lengyel-cseh devizákat az is segíti, hogy nemcsak a kötvényhozamaik vonzóak, hanem a török-és dél-afrikainálMorgan Harting, az AllianceBernstein New York-i portfóliómenedzsere egy másik hírügynökségi piaci körképben azt mondta:Amint tegnapi devizapiaci elemzésünkben rámutattunk: bár tényleg sokat és gyorsan erősödött a forint a hanyatló dollárral szemben (2 éves csúcsra jutott), deAz egyik ilyen kiváltó tényező az lehet,azaz leghamarabb csak jövőre kezdődik el a 60 milliárdos havi eszközvásárlási ütem visszafogása és maga a leállítás is elnyújtott folyamat lesz.Gondoljunk bele: ha tényleg egy ennyire elnyújtott folyamat mentén állítja le az EKB a pénznyomtatást, akkor az azt jelenti, hogyA leszorított hozamkörnyezetben befektetők tömege fog tehát még a hozamkényszer miatt más (európai) piacokat célba venni és ilyen helyzetben kézenfekvő lehet például a mi térségünk eszközeinek vásárlása is.