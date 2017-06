Te adnál kölcsön 100 évre annak, aki húszévente csődbe megy?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Egyre betegebb a piac

Más szemszögből nézve azonban megdöbbentő, hogy az az ország, amelyik tavaly még majdnem csődbe ment, most ekkora befektetői érdeklődést tudott felmutatni. Az ok, hogy a jelenlegi hozamsivatagban már a feltörekvő piacokon is ritka az ehhez hasonló hozamszint.

Ez még fájhat az argentinoknak

A dolog másik oldala, hogy miközben a kockázatvállaló befektetők hosszú évtizedekre beégetik a 7%-os hozamot, Argentína ugyanezekre az évtizedekre beégeti ezt a magas finanszírozási költséget.

Egyrészt ha a következő száz év Argentína gazdasági virágkorát hozza el, és nagyon magas lesz a gazdasági növekedés. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján nem feltétlenül ez az alapforgatókönyv.

Másrészt ha ezt az adósságot egyszerűen elinflálja, ehhez azonban viszonylag magas infláció mellett is stabilan kellene tartania a nominális árfolyamot, ami szintén nem egy meggyőző forgatókönyv.

A harmadik megoldás az, ha nem fizetik ki a kamatokat, vagyis előbb-utóbb becsődölnek.

Az argentin történelem jelenti a kockázatot

Ha visszatekintünk az argentin történelemre, akkor nem biztos, hogy találunk olyan 20 éves időszakot, amikor nem ment csődbe az ország

Sok víz lefolyik a Rio Negrón

Hiába piacbarát jelenleg Macri, az biztosra vehető, hogy ő sem marad száz évig hatalmon. vagyis most kicsit úgy tűnik, hogy Argentína kihasználta a pillanatnyi hitelességét és a hangulat javulását, hogy 100 évre eladósítsa magát. Persze már most vannak olyan elemzők, akik arról beszélnek, hogy az ország következő évszázada teljesen más lesz, de ők legfeljebb jósok lehetnek.

Majdnem négyszeres túljegyzés mellett adott el 2,75 milliárd dollárnyi százéves kötvényt hétfőn Argentína. A kötvény évi 7,125 százalékos kuponnal került forgalomba, ez az eladási árfolyammal korrigálva. A pénzügyminisztérium szerint az értékesítés sikere jól jelzi, hogy az ország visszanyerte hitelességét és a befektetők bizalmát.Argentin szempontból világraszóló siker az új kötvény, hiszen Mexikó, Írország és az Egyesült Királyság után negyedikként tudtak ilyen hosszú futamidejű állampapírt eladni.A szakértők szerint ez elsősorban a konzervatív intézményi befektetőknek lehet vonzó, mint például a biztosítók és nyugdíjalapok. Ők ugyanis azzal, hogy most megveszik a kötvényt, hosszú évtizedekre beégetik a 7 százalék feletti hozamot. Emellett spekulatív befektetők is ráugorhattak az argentin papírokra, hiszen a csábító hozam mellett bízhatnak abban, hogy okosabbak lesznek a piac többi szereplőjénél és egy esetleges hozamcsökkenésből profitálva még egy esetleges jelentős hozamemelkedés előtt el tudják adni a kötvényeket.Részben a most látott erős keresletnek köszönhetően az argentin kormány megemelte éves finanszírozási tervét, a korábban tervezett 10 milliárd dollárral szemben 12,75 milliárdért adna el összesen kötvényeket. Az ország pénzügyminisztere elmondta, hogy ebből még 2,6 milliárd van hátra az év második felében, ezt euróban, jenben vagy svájci frankban dobhatják a piacra. A jelentős finanszírozási szükséglet részben azt szolgálja, hogy a GDP 4,2%-ára rúgó költségvetési hiányát finanszírozza az ország.Tisztán pénzügyi megfontolásból három okból érheti meg közel 8%-os hozamon eladósodni az államnak:Külön érdekes, hogy az argentin állam ilyen jó globális hozamkörnyezetben devizában adósodik el, miközben a válság után a feltörekvő országok jelentős része próbálja magát függetleníteni a devizaárfolyam-mozgásoktól az adósságfinanszírozásban.A mostani százéves kötvénykibocsátás azért meglepő, mert Argentína alig egy éve tért vissza a nemzetközi kötvénypiacra azt követően, hogy kikecmergett a 2002-es államcsődből miután sikeresen megállapodott a hitelezőivel. Néhány befektető ki is emelte, hogy nem biztos, hogy érdemes ilyen hosszú távra befektetni egy olyan volatilis országban, mint Argentína.- emelte ki például a CNBC-nek Jorge Piedrahita, a Puma Investments vezérigazgatója.Akkor nézzünk egy kis argentin csődtörténelmet: az ország 1816-os függetlensége óta eltelt 200 évben. Az első bedőlés alig 11 évvel a függetlenség kivívása után jött, amikor Argentína más latin-amerikai országokkal együtt Londonban bocsátott ki kötvényeket az átmenet finanszírozására. 1825-ben aztán a Bank of England kamatot emelt, ennek köszönhetően Argentína 1827-ben csődöt jelentett. Ezt követően harminc évig nem is fizettek kamatot a csőd által érintett kötvények után.Még a 19. században ismét komoly kölcsönöket vett fel az ország, hogy fejlessze az infrastruktúrát, illetve a fővárost. A cél az volt, hogy Buenos Aires legyen "Dél-Amerika Párizsa". Ezt követően a nyersanyagárak emelkedése olyan veszélyes spirálba taszította Argentínát, aminek a vége újabb államcsőd lett.Argentína legújabb kori történelme sem sokkal szebb: 2001-ben ismét csődbe ment az ország a kilencvenes évek jelentős hitelfelvételeinek köszönhetően, ami a költségvetés tetemes hiányának volt köszönhető. Mindent megtett az akkori kormány, hogy elkerülje a csődöt, ezért magas kuponnal kötvénycserét ajánlott a befektetőknek, azonban ez sikertelen volt. Legutóbb 2014 júliusában kellett csődöt jelentenie Argentínának, amikor a 2001-es csőd során bedőlt kötvények tulajdonosai járultak a kasszához.A fenti csődtörténetet látva nem meglepő, hogy az argentinok is kételkednek, sokan humorral fogják fel a dolgot. A CNBC összeállítása szerint egy ember a közösségi médiában azon poénkodott, hogy szerinte száz év múlva Argentína nem is fog létezni, honfitársa erre úgy válaszolt, hogy legfeljebb majd a mindent túlélő csótányok kifizetik az adósságot. Axel Kicillof korábbi pénzügyminiszter közben azzal vádolta meg a jelenlegi kormányt, hogy tíz generációt adósít el.Az ennyire hosszú kötvények a feltörekvő piacon szokatlanok, eddig mindössze Mexikónak sikerült 2010-ben 100 éves papírokat eladni. Argentínában mintegy másfél éve került hatalomra a Mauricio Macri vezette kormány, mely piacbarát intézkedéseket hozott és reformokat ígért., ennek ellenére az ország még mindig messze van a befektetésre ajánlott kategóriától a hitelminősítőknél, az S&P és a Fitch esetében B besorolása van az országnak stabil kilátás mellett, míg a Moody's B3-ra értékeli.Egy szakértő még hétfőn a kibocsátás előtt a Bloombergnek úgy nyilatkozott, hogy a 100 éves kötvény kiváló reklámfogás, mivel garantáltan a Financial Times címlapjára repíti az argentin kötvényeket. Ezzel pedig a rövidebb papírok lényegesen olcsóbbak lesznek, így akár meg is érheti kifizetni a szokatlanul magas hozamot.A kibocsátás után a Financial Times valóban részletesen foglalkozott az eseménnyel, a lapnak nyilatkozó szakember szerint valószínűleg nem az argentin kormány döntött egyoldalúan 100 éves kötvények eladásáról, hanem "nagy nemzetközi szereplők" álltak mögötte. Ha ugyanis előzetesen nem lett volna jelentős igény a papírokra, akkor valószínűleg nem lépték volna meg a kibocsátást.