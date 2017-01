Azt vártuk, ránk vetik magukat a befektetők, erre inkább menekülőre fogták

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Öt és fél éve nem vonultak ennyire háttérbe a külföldiek

Az utóbbi napokban, mely így a 3400 milliárd forintot is megközelítette. A folyamat nem most kezdődött, hiszen az alábbi ábrán látszik, hogy tavaly a teljes forintadósság arányában húsz százalék alá esett a külföldiek állománya, amire előtte 2009-ben volt példa legutóbb. Az utóbbi években pedig ez az arány 40% felett is járt.

Pedig ősszel még rohamra számítottunk

A grafikonon az is látszik, hogy 2014-15-ben 5000 milliárd forint felett is járt a külföldi állomány, azóta nagyjából a harmadával csökkent.. A cég kezében egykor ötmilliárd dollárnyi forintkötvény is volt, amit 2015-ban gyakorlatilag nullára építettek le.Érdemes rövidebb távon is megvizsgálni a külföldiek forintkötvény-állományának alakulását.Ami igazán érdekes, hogy ennek az esésnek a nagy része tavaly őszre esett, pedig Magyarország felminősítései után arra lehetett számítani, hogy növekedni fog majd a külföldiek érdeklődése. Az alábbi ábrán az S&P szeptember közepi felminősítése óta látjuk az állomány alakulását, azért ezt az időpontot választottuk, mert egyrészt pozitív meglepetés volt a cég lépése, másrészt pedig a befektetők nagy része azt tartja szem előtt, hogy az adott értékpapír a három nagy hitelminősítőből legalább kettőnél legyen befektetésre ajánlott.

Mindez azt bizonyítja, amit ősszel már írtunk , hogy a felminősítéseknek azonnali piaci hatása szinte biztosan nem lesz. Szeptember végén éppen az S&P felminősítése után hivatkoztunk már a Morgan Stanley elemzésére, mely szerint fél-egy éven belül közel 200 milliárd forintnyi friss tőke jelenhet meg a magyar forintkötvények piacán. Ez az idő még nem telt el, az első felülvizsgálat tavaly októberben volt, amit követően január elejétől kerülhetett be abba a benchmarkba Magyarország, ami alapján az indexkövető befektetőknek majd be kell tárazniuk a kötvényeinkből. Ezt követően áprilistól lehet majd hatályos az újabb felülvizsgálat eredménye, akkor még nagyobb összeg jelenhet meg a magyar kötvényekben.

A következő időszakban az Unicredit Bank elemzői arra számítanak a forintkötvények piacán, hogy a rövid oldalt továbbra is támogatja majd a jegybank önfinanszírozási programja, illetve az annak köszönhetően megjelenő extra banki kereslet, miközben a hosszabb papírokat a feltörekvő piacokkal kapcsolatos befektetői érdeklődés és a kockázatvállalási kedv alakulása mozgathatja majd.

Az utóbbi hónapokban egyébként a várt roham azért nem jelent meg a magyar kötvénypiacon, mert miközben minket felminősítettek, az USA-ban megválasztották elnöknek Donald Trumpot, aki komoly állami költekezéseket vetített előre. Ráadásul decemberben egy év után megint kamatot emelt a Fed, és a várakozások szerint 2017-ben is a piac által vártnál gyorsabban folytatódik majd a szigorítás. Ezek pedig mind az amerikai hozamok emelkedése felé hatottak, a tízéves kötvények referenciahozama 2,35% körül jár jelenleg, miközben az elnökválasztás előtt még 1,8% volt. Így pedig már nem is olyan vonzó a 3,5% körüli magyar hozam az amerikai befektetők számára.

Ez egyébként nem csak magyar sajátosság, hasonló okok miatt vontak ki tőkét Lengyelországból is, ahol még a politikai kockázatok is súlyosbítják a helyzetet. Az Unicredit tőkeáramlásra vonatkozó adatai szerint például az amerikai elnökválasztást követően tavaly novemberben elsősorban az amerikai és luxemburgi befektetők vonultak háttérbe a lengyel piacról.

A devizát megvennék, ha tudnák

Vagy megveszik a piacon lévő devizakötvényeinket, melyek emiatt drágák lehetnek. Már most vannak erre utaló jelek, a Societé Generale értékelése szerint a 2041-es lejáratú magyar dollárkötvény a vizsgált feltörekvő papírok közül a legdrágábbak között van. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 2014 óta nem bocsátottunk ki euróban vagy dollárban denominált papírt, így aki be akar szállni, az kénytelen a piacon lévő mennyiségből vásárolni.

A másik lehetőség, hogy ha például túl drágák lesznek a magyar devizakötvények, akkor a befektetők tömegesen súlyozzák majd alul azokat.

Összességében immár majdnem négy hónapja került vissza Magyarország a befektetésre ajánlott kategóriába az S&P-nél, azóta azonban a várakozásokkal ellentétben nemhogy nőtt, hanem csökkent a külföldiek forintkötvény-állománya. Ennek egyik oka, hogy a döntés után van egy átfutási idő, mire bekerülünk az érintett benchmarkokba, ez pedig még nem telt el. A másik fontos dolog, hogy előzetesen is számítani lehetett arra, hogy inkább a devizakötvények piacán jelenik meg extra kereslet a felminősítések után, ugyanakkor új kibocsátás sem euró-, sem pedig dollárkötvényből nem volt, így ez a kereslet nehezen tud lecsapódni. Emellett sokat számított, hogy a régió többi piacán mis éles fordulat mutatkozott november óta, hiszen az amerikai hozamok emelkedésével párhuzamosan a feltörekvő országokban is elkezdtek egyre nagyobb hozamprémiumot elvárni a befektetők. A tőkeáramlási statisztikák szerint elsősorban az amerikai befektetőknek éri meg egyre kevésbé nálunk tartani a pénzüket.

A nemzetközi tényezők mellett az is hatással volt a külföldiek viselkedésére, hogy az MNB az utóbbi években önfinanszírozási programjával gyakorlatilag erőszakkal terelte az állampapírpiacra a bankok felesleges likviditását. Ez szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy az emelkedő amerikai hozamkörnyezetben a magyar kötvények hozamai relatíve kevéssé vonzóvá válhattak a külföldiek számára.Az elemzők szerint, azonban várhatóan 2017-ben is csak jelképes összegben bocsát majd ki Magyarország euróban vagy dollárban denominált papírt. Az ÁKK éves finanszírozási tervében egymilliárd eurónyi devizaforrás bevonása szerepel, azonban ennek egy része könnyen lehet, hogy kínai jüankötvény lesz, akárcsak 2016-ban.Pedig a Morgan Stanley becslései szerintannak köszönhetően, hogy visszakerültünk a befektetésre javasolt kategóriába. Ugyanakkor ha nem lesz kibocsátás, akkor a befektetők két dolgot tehetnek:Részben a fentiek miatt az Unicredit szakemberei arra számítanak, hogy 2017-ben ha kisebb összeggel is, de Magyarország visszatér majd az eurókötvények piacára. A bank elemzői szerint a jelenlegi helyzetben