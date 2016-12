Elkezdett kötvényeket vásárolni az EKB!

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Az Európai Központi Bank az ígéreteinek megfelelően belekezdett az eszközvásárlási programjába, aminek keretében eszközfedezetű értékpapírokat és fedezett kötvényeket vásárol majd az elkövetkező néhány évben. A program indítását az ígéreteiknek megfelelően a fedezett kötvényekkel kezdték, a mai hírek szerint méghozzá a francia piacon. Hangsúlyozandó, hogy, hanem privát szférabeli kötvényekről. Egészen pontosan olyan vállalati kötvényekről (általában pénzügyi intézetek állnak mögöttük), amiknek ha fizetésképtelenné válna a kibocsátója, még akkor is lenne mögötte fedezetet biztosító eszköz, például egy jelzáloghitelekből származó cash-flow, ami a kötvénytulajdonoshoz menne. Ezeket a fedezett kötvényeket a válság előtt általában a legbiztonságosabb AAA-típusú kategóriába sorolták, de azt követően rájöttek, hogy sokszor a fedezetet adó hitelek is rossz minőségűek, így a konstrukció egésze is kockázatos.Normális körülmények között ugyanakkor valóban biztonságos eszközöknek tekinthetjük a (jelzáloghitelekkel) fedezett kötvényeket, ugyanis szabályozásuk úgy működik, hogy a fedezetet adó hitelek kapcsán biztosítani kell, hogy egyensúlyban legyenek a kötvénykifizetésekkel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben például egy hitel nem teljesítővé válik, akkor azt cserélni kell a fedezetet adó eszközökben egy újabb hitelre.Hírügynökségi források szerint rövid lejáratú fedezett kötvényeket vásárolt az EKB a BNP Paribas és a Societe Generale hitelintézetektől. Az igazán érdekes az volna, ha tudnánk, mennyire volt agresszív a jegybank a vásárlási programjában, vagyis hogy mekkora összegre tett most vásárlási ajánlatot. A fedezett kötvények teljes piaca 2600 milliárd eurót tesz ki az ECBC statisztikái szerint, amin belül 344 milliárdnyi kötvény van Franciaországban (ez az összes fedezett kötvényfajta, amiből csak bizonyos típusokat vásárol az EKB).Az eurózónás infláció 0,3 százalékon áll a legfrissebb adatok szerint , míg az inflációs várakozások széles körben süllyednek. A gazdasági kereslet ráadásul annyira gyenge, hogy az IMF szerint komoly esély van rá, hogy újabb recesszió köszönt be a régióban.Az EKB a konvencionális eszköztárát már teljesen kimerítette - a kamatok elérték a nulla alsó határt (ZLB) -, így pedig más ösztönző programok után nézett. Először egy célzott hosszú refininaszírozási programot jelentett be (TLTRO), amivel a nem pénzügyi reálszféra hitelkondícióin kívántak segíteni, de a felvétele eddig bizonyult igazán erősnek (noha a további aukciókon ez még változhat, ahogy a régi LTRO-k esetében is így volt).Ezek miatt várható volt, hogy az EKB tovább megy, és megpróbál esetleg egy másik fontosnak ítélt piacot is extra likviditással ellátni. Nos, így esett a választás az eszközfedezetű értékpapírok és a fedezett kötvények piacára. Annyit már tudunk, hogy a befektetésre nem ajánlott kategóriájú országok piacán (Görögország és Ciprus) is vásárolnak majd , ha megfelelnek bizonyos elvárásoknak, de a vásárlások konkrét mérete egyelőre nem ismert.Az igazán érdekes kérdés persze az, hogy ezen vásárlási programja mennyire lesz majd hatással az övezeti hitelkondíciókra (és hitelkeresletre), hiszen azok már egyébként is rendkívül alacsonyak. A piacon emellett ráadásul egyre inkább olyan véleményeket lehet hallani, hogy ennek a piacnak a segítése nem lesz elég a deflációba csúszó övezet számára, és ezért az állampapírpiacra is be kell lépnie a jegybanknak, mint vásárló. Több banki elemzőház például jövő év közepére várja, hogy "igazi" kötvényvásárlásokba kezdjen az EKB, és egyre inkább a kisebbség az, aki szerint az effajta intézkedések körüli heves jogi viták bekorlátoznák a jegybank mozgásterét.Egyelőre tehát még nem tudjuk, hogy lesznek-e államkötvény-vásárlások (QE), csak azt, hogy piac egyelőre elégedetlen a most látott intézkedésekkel az EKB részéről. Mi sem tükrözi ezt az elégedetlenséget jobban, minthogy a piacok meredek esést mutattak az októberi bejelentést követően, az euró pedig enyhén erősödő pályára állt be a dollárral szemben.

A fedezett kötvények mellett most év végén kezd majd az EKB eszközfedezetű értékpapírokat is vásárolni. Az euró piacán nem láttunk érdemi reakciót a vásárlások elindulásának hírére.