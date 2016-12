Holnap kiderül, hogyan finanszírozza magát 2017-ben a magyar állam

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

a kincstári egységes számla egyenlegének külön "mozgatása" nélkül (azaz nagy összegű év végi adósság visszavásárlás hiányában ) is összejöhet a 74% körüli adósságráta

a jövő évi 2,5 milliárd eurós devizaalapú adósságlejárat részleges devizaalapú refinanszírozása elképzelhető a forintalapú piac túlterhelésének elkerülésére és elképzelhető jüan-, illetve jenalapú devizakötvény kibocsátás

a letelepedési államkötvény konstrukció átgondolásának itt lehet az ideje

a lakossági állampapír állomány dinamikus felfutásának korszaka véget ért (amit a bankbetétből és befektetési alapokból történt átsúlyozás hajtott), a következő időszakban lassabb állomány emelkedés várható.

Eszerint holnap délelőtt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter ésBarcza György, az ÁKK Zrt. vezérigazgatója tartja azt a minden évben karácsony környékén sorra kerülő tájékoztatót, amelyen megismerjük a magyar állam következő évi adósságfinanszírozási terveit, illetve az idei év (előzetes) eredményeit.Az esemény kapcsán lényeges, hogyA szerdai eseményről a Portfolio a helyszínről tudósít. A tájékoztató kapcsán valószínűleg a letelepedési kötvény esetleges módosítása mellett kiderülhet az is, hogy mi lehet az államadósság kezelés során az a lényeges átalakítás, amelyről korábban egy Kormányinfón már Lázár János is említést tett (esetlegesen a paksi orosz hitel refinanszírozása, vagy más), és pontosan mekkora idei költségvetési kiköltekezés történik most az év végi napokban, hogy összejöjjön az NGM által éppen múlt héten közzétett deficit előrejelzés.