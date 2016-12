Még a vállalatok adósságát is megvenné az EKB?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Az Európai Központi Banknál azon gondolkoznak, hogy a vállalati kötvényekre is kiterjesszék az eszközvásárlási programjukat. A Reuters által idézett belső források szerint már egy ideje foglalkoznak ezzel az eshetőséggel, decemberben pedig akár meg is születhet a bejelentés, mely szerint a vállalati kötvények másodpiacán is vásárlásokba kezdene 2015 első negyedévétől a jegybank."Óriási a nyomás a jegybankon, hogy elmenjen ebbe az irányba" - idézte a Reuters az egyik belső jegybanki forrását. Az Európai Központi Bank jelenlegi eszközvásárlási programjának keretében fedezett kötvényeket és eszközfedezetű értékpapírokat tervez vásárolni az EU-18 piacain (Görögország és Ciprus sem kivétel ebben), ugyanakkor a piac szereplői ezt jól láthatóan nem tartják kielégítő válasznak a jelenlegi helyzetben.Az eurózónás infláció 0,3 százalékon áll a legfrissebb adatok szerint, míg az inflációs várakozások széles körben süllyednek. A gazdasági kereslet ráadásul annyira gyenge, hogy az IMF szerint komoly esély van rá, hogy újabb recesszió köszönt be a régióban.Az EKB most hétfőtől fogva fedezett kötvényeket kezdett vásárolni - először a francia piacon -, pont az ígéreteinek megfelelően. A fedezett kötvények mögött általában olyan eszközök állnak (például jelzáloghitelek), amik a kibocsájtó csődje esetén is fedezni képesek a konstrukcióban foglalt kifizetéseket. A vállalati kötvények vásárlása tehát ennél egy lényegesen kockázatosabb tevékenység volna a jegybank részéről.Az EKB szóvivője úgy fogalmazott a Reutersnek, hogy a jegybank döntéshozói nem hoztak ilyenről döntést. Az euró enyhén gyengült a dollárral szemben a hírekre.