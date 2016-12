Mi történt a mai rendkívüli aukción?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Az egyikük arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy a meglepően gyenge kereslet (és az ÁKK által a meghirdetett felére vágott elfogadott mennyiség) nem riasztotta meg a kötvénypiacot, sőt a délelőtt óta javuló külpiaci hangulattal párhuzamosan 2-3 bázispontos hozamcsökkenés is kialakult egyes lejáratokon. Délután háromnegyed 2 tájban a 3 éves referenciapapír hozamának indikatív jegyzései 2,84-2,92% körül, az 5 évesé 3,43-3,50% körül, míg a 10 évesé 4,04-4,10% körül járnak.

A gyenge kereslet mögötti technikai okok között az alacsony hozamszint mellett az egyik szereplő arra is emlékeztetett, hogy bankrendszeri likviditási okok is meghúzódhattak: a negyedéves áfa-fizetés, illetve a kéthetes MNB-betétből kiszoruló pénzek "elapadása" is mérsékelhette a befektetendő pénz állományát (az ilyen, kiszoruló pénzek az utóbbi időben fokozatosan megtalálták már a helyüket). Az egyik szakértő szerint a rendkívül alacsony rövid futamidejű hozamkörnyezet év végéig várhatóan fennmaradhat (az Államadósság Kezelő Központ addig az igényeknél kevesebb - rövid - állampapírt bocsát ki, hogy apassza december végéig az állam likvid pénzállományát, és így leszorítsa az adósságrátát), és z alapkamattól tartósan és lényegesen alacsonyabb hozamkörnyezet már megremegtethette egyes befektetők kezét.Ehhez a "megremegéshez" a minapi amerikai kitiltási botrány megítélése szerint (még) nem nagyon járulhatott hozzá, hiszen a kötvénypiacon nyugalom van és vannak vevők, csökkentek a hozamok. Azt is hozzátette azonban, hogy személyes véleménye szerint a kitiltási ügy idővel eszkalálódhat is az állampapírpiacon, tekintettel arra, hogy nagy amerikai szereplők birtokolnak jelentős magyar állampapír állományt. Megfogalmazása szerint a kormány ingoványos területre tévedt és egyelőre a piaci szereplők sem tudják, hogy az ügy milyen piaci hatásokkal járhat. A piacon egyébként az említett szakértő nem hallott arról, hogy aktív gondolkodás lenne a kitiltás esetleges magyar állampapírpiaci következményeiről, éppen emiatt óva intett attól, hogy bárki is "farkast kiáltson".