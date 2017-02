Összeomlana az eurózóna, ha Le Pen nyerne

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Csak az első fordulóban nyerne Le Pen

Christoph Weil, a Commerzbank közgazdásza eljátszott azzal a gondolattal, hogy mi történne, ha az a forgatókönyv válna valóra, hogy Marine Le Pen nyerné a francia elnökválasztást. Ezt annak ellenére tette meg az elemző, hogy tudja:Ezt vetítik előre a közvélemény-kutatások, de láttuk, hogy mire mentünk ezekkel a brit népszavazáson, illetve az amerikai elnökválasztáson - jegyzi meg.

Érdemes idősorosan is megnézni, hogy az esélyesebb francia elnökjelöltek hogyan teljesítettek az utóbbi két hónapban. Amint ábránkon látszik:, de a felesége busás állásával kapcsolatos botrány sokat ártott neki, így a legfrissebb felmérések szerint a második (harmadik) helyre csúszott vissza, szorosan ott van mellette Macron.

Gondoljuk azért végig Le Pen végső győzelmi következményeit

Széleskörű következményei lennének Le Pen győzelmének az országhatárokon belül (rendvédelmi szervek jelentős megerősítése a migrációs problémák hatékonyabb kezelésére) és kívül is: erősen korlátozná a menekültek beáramlását más országok felől, illetve az EU-n kívülről

Olyan elképzeléseket akarna végrehajtani Le Pen, amelyek nincsenek összhangban az EU-s jogszabályokkal, illetve irányelvekkel, így súlyos feszültség kerekedhet Franciaország és a többi (nagy) tagállam között

így súlyos feszültség kerekedhet Franciaország és a többi (nagy) tagállam között Az egyik vitapont az intelligens protekcionizmus szófordulatból eredne, amelyet le Pen hangoztat a kampányában (a nem fair külföldi versenyt akarja korlátozni, Donald Trump amerikai elnök ígéretének mintájára)

szófordulatból eredne, amelyet le Pen hangoztat a kampányában (a nem fair külföldi versenyt akarja korlátozni, Donald Trump amerikai elnök ígéretének mintájára) A másik ütközési pont a francia újraiparosításból és a mezőgazdaság megerősítéséből eredhet, mivel ezek érdekében olyanokat helyezett kilátásba Le Pen, hogy bírságot kellene fizetnie a külföldi munkavállalót foglalkoztató cégeknek, illetve 3%-os importvámot róna ki azért, hogy az alacsony keresetűek havi 80 eurós juttatását finanszírozni lehessen

azért, hogy az alacsony keresetűek havi 80 eurós juttatását finanszírozni lehessen Átfogó jólétnövelő intézkedéseket is végrehajtana Le Pen (pl. 60 évre csökkentené a nyugdíjkorhatárt), amelyek az államháztartási deficitet, azon keresztül a már most is a GDP 100%-a körüli adósságrátát tovább növelnék és egyúttal EU-s előírásokba, irányelvekbe is ütköznének egyes lépései

(pl. 60 évre csökkentené a nyugdíjkorhatárt), amelyek az államháztartási deficitet, azon keresztül a már most is a GDP 100%-a körüli adósságrátát tovább növelnék és egyúttal EU-s előírásokba, irányelvekbe is ütköznének egyes lépései Mivel sok fronton akadályozná Le Pen kampányígéreteinek/elképzeléseinek végrehajtását az EU-s szabályrendszer, így logikus lépés Christoph Weil szerint, hogy a kialkudott eredményekről Le Pen népszavazást fog kiírni. Ez gyakorlatilag az EU-tagságról, illetve vele együtt az eurózóna tagságról való szavazást is jelentené (az eurózónával járó kötöttségek közül csak úgy lehet elvileg kilépni, ha egyúttal az EU-t is elhagyja az adott ország).

Mi lehet egy népszavazáson?

és éppen emiatt, illetve Le Pen kampányígéretei miatt a Commerzbank elemzője végiggondolta azt, hogy mi történne a Nemzeti Front vezetőjének végső győzelme esetén.Le Pen már a kampányában is hangoztatta, hogyés erre konvertálná át az euróban lévő adósságot. A Commerzbank elemzője arra emlékeztet:Az 1992-es maastrichti szerződés tartalmát csupán minimális többséggel támogatták (51,05%), míg 2005-ben az EU alkotmányáról szóló referendumot 54,67%-os arányban elutasították (noha előtte két hónappal még 55%-os támogatottságot jeleztek a felmérések). Nehéz azonban ezeket összevetni az eurótagságról szóló esetleges népszavazással, hiszen

Ha azonban Le Pennek sikerülne úgy felkorbácsolni az érzelmeket és annyira leegyszerűsíteni a népszavazást, hogy az emberek azt higgyék: csak a nemzeti szuverenitásról, a kontroll visszaszerzéséről szavaznak, akkor akár át is billenhet a kilépést támogatók felé a mérleg.

Ennek jeleire a Commerzbank elemzője szerint(korábban az olasz Ötcsillag Mozgalom vezetői is kampányoltak az eurózónából való kilépéssel). Ez a menekülés olyan intenzív lehet Christoph Weil szerint, hogy lényegében nem lennének képesek ezek az érintett országok új állampapírt kibocsátani (senki nem akarná megvenni őket), azaz adósságfinanszírozási korlátba szaladnának bele. A Le Pen-politikával kapcsolatos félelmek már a héten is dominálták a francia kötvények piacát, a francia-német 10 éves kötvényhozam felár közel 5 éves csúcsra ugrott.

Az EKB vonakodhat ezt a megmentő szerepet eljátszani, a közös eurózóna kötvény megoldása pedig éles ellenállást válthat ki Németországban, illetve számos kisebb eurózóna tagállamban is. Végiggondolva a Le Pen által szorgalmazott lépéseket, belátható, hogy mindez súlyos piaci zavarokhoz, illetve az eurózóna működésképtelenségéhez vezethet a Commerzbank elemzője szerint.

Olasz aggodalmak

Az elemző szerint egy ilyen átfogó európai kötvénypiaci pánikot csak az Európai Központi Bank eddiginél is masszívabb állampapírpiaci beavatkozása lenne képes kezelni, vagy a periféria országok adósságkibocsátásának egyfajta csoportosítása (pl. közös eurózóna kötvény).Arra az esetre, ha Le Pen népszavazása elbukna a francia társadalom többsége előtt, szintén nem sok jót jósol az elemző, mivel ettől még számos konfliktust generálhat a francia államfő az EU-n belül, maga mellé állítva például a periféria országok vezetését, így populista intézkedéseket is kikényszeríthetnének együtt.Még akkor sem dőlhetnénk hátra az eurózónában, ha Le Pen elbukja a francia elnökválasztást (fő forgatókönyv), mivelEmellett az is nyugtalanító, hogy a decemberben elbukott alkotmányos népszavazással politikai állóvíz alakult ki Olaszországban és a reformlendület megállt, közben az Ötcsillag Mozgalom fej-fej mellett a legnépszerűbb a lemondott miniszterelnök Matteo Renzi pártjával.Amennyiben az Ötcsillag nyerné a legtöbb parlamenti mandátumot egy akár idén esedékes választáson, akkor a választási rendszer furcsa felerősítő szabályai alapján

Újra fellángolt a görög válság

Átfogó adósságkönnyítésre viszont az IMF minapi anyaga szerint mindenképpen szükség lenne, mert enélkül bőven 200% fölé mehetne az adósság több évtizedes távon, és ilyen adósságpálya finanszírozásába nem hajlandó betársulni az IMF, miközben az ő részvételükhöz ragaszkodnak a németek.

Az elmúlt hetekben, mivel még mindig nem sikerült lezárni a harmadik mentőcsomag második felülvizsgálatát az európai hitelezőkkel. Amíg ez nem történik meg, addig nem folyósíthatnak több hitelt az ESM-ből, de a lezárás azért késik, mertAz EU és az IMF közötti szembenállás lényege, hogy míg a németek ragaszkodnak a 3,5%-os elsődleges költségvetési egyenleg többlet eléréséhez (és az ehhez szükséges nyugdíjrendszeri és adózási megszorításokhoz), addig, hogy fenntartható adósságpályáról beszélhessünk.A németek azért ragaszkodnak az eredetileg rögzített feltételekben, mert a módosításhoz a Bundestag jóváhagyása kellene, de az több hónapos procedúra lenne a Bundestagban, így(a németek járultak hozzá legnagyobb tőkével a mentőcsomagokhoz, illetve az azt folyósító intézmények tőkéjéhez), illetve a lisszaboni szerződés szabályaira hivatkoznak.Az állóháborúban a görögök tehát egyelőre nem akarnak további reformokat és megszorításokat, de pénzt sem kapnak, ami, a gyors megegyezés csökkenő esélye pedig megugrasztotta a görög másodpiaci állampapír hozamokat, újabb válságjeleket küldve a befektetői közösség felé., hogy ennek "hátszele" mentén idővel olcsón ki tudjanak majd bocsátani új papírokat a görögök. A feszültség összességében megmaradhat az eurózóna kötvénypiacain (a francia és az olasz fejlemények is ebben segítenek), így a Commerzbank közgazdásza szerintazaz visszafogja a feszültséget lefojtó eszközvásárlási programját.Márpedig ahogy azt egy e heti elemzésünkben megírtuk: előbb-utóbbmert számos ország állampapírpiacán eléri az egyharmados súlyt, azaz idővel domináns hitelezővé válik. Ha pedig valamikor a későbbiekben egy ország adósság átütemezést hajtana végre, akkor az igen nagy ütést okozna az EKB tőkehelyzetében, és ettől mindenképpen ódzkodna a jegybank.