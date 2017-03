Pénteken újra ítéletet mond Magyarországról egy hitelminősítő

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Nem jók az előjelek

Mi lenne, ha mégis lépne a Moody's?

Virovácz Péter arra emlékeztet, hogy a Moody's a legutóbbi értékelésében azt emelte ki:Ebből arra következtet, hogy a hitelbesorolásban most nem várható kedvező lépés (felminősítés) és nagy valószínűséggel még az ahhoz rendelt stabil kilátás sem változik pozitívra (de azért kizárni nem tudja ezt az esetet). Az is a mostani újabb felminősítés ellen szól szerinte, hogy bár a 2016-os államháztartási folyamatok kedvezőek voltak, deEmlékeztet arra, hogy(pl. EU-pénzek nélkül lassú a növekedés), illetve arra is visszautal, hogy a Moody's a legutóbbi értékelésében rámutatott arra, hogyVirovácz szerint ha a Moody's pénteken mindezek mellett mégis pozitívra javítaná a hitelbesoroláshoz rendelt kilátást, akkorA devizaalapú államkötvények piacán ha valami váratlanul kedvező fejlemény jönne a hitelminősítők felől, akkor az elemző szerint ez, hiszen potenciálisan még kedvezőbb feltételekkel tudnánk forrást bevonni. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az euróalapú kibocsátás felé mutatna az is, hogy a jelenleg (másod)piacon lévő leghosszabb ilyen papírnak is 3 év alatti a hátralévő futamideje.