Te fizetnél a magyar államnak azért, hogy nála tartsd a pénzed?

Egyelőre még nekünk kell fizetni a befektetőknek

Hetek óta azt találgatja mindenki a magyar állampapírpiacon, hogy lehet-e negatív a hozam. A rövid oldalon van erre elsősorban lehetőség, a keddi aukción a három hónapos diszkont kincstárjegyek 0,15 százalékos átlaghozam mellett keltek el, de. Az év elején azonban az ÁKK megemelte a felkínált mennyiséget a szokásos heti aukciókon. A decemberi 20 milliárd forintos heti eladás után a múlt héten már 40 milliárdot kínált fel az adósságkezelő (az aukció elszámolása már 2017-re esett), majd most kedden 30 milliárd volt a kínálat. A befektetők keresletéből az látszott, hogy a jelenlegi alacsony szinten már nem vonzók a magyar rövid állampapírok, hiszen az elmúlt két aukción nem sikerült eladni a tervezett mennyiséget.

A folyamat oka, hogy az alacsony nemzetközi hozamkörnyezet mellett, ezzel pedig elsősorban az állampapírpiac felé tereli a keresletet. Tavaly év végére az MNB-nek sikerült 900 milliárdra mérsékelni a három hónapos betét állományát, most a friss cél az, hogy márciusra 750 milliárd legyen az állomány.Az MNB friss adatai szerint 2016 első tizenegy hónapjában majdnem 1000 milliárd forintnyi nettó állampapír-tranzakciót hajtottak végre a pénzintézetek, ami annak volt köszönhető, hogy tavasszal teljesen kivezette a korábbi kéthetes eszközt a jegybank, majd ősszel a három hónapost is limitálta.

Akkor most le is mondhatunk a negatív hozamokról?

Ezzel egyébként láthatóan lassult a bankok rohama az állampapírokért, hiszen 2015-ben még 1700 milliárdot tettek ki a nettó tranzakciók. Az állomány növekedése várhatóan tovább lassul majd, hiszen a december végi 900 milliárdos irányadó állományból már csak limitált összeget tud átterelni az állampapírpiacra az MNB.A fentiektől függetlenül persze még lehet negatív hozam a következő hetekben, elsősorban a hónap végén lesz érdemes figyelni, amikor az MNB a következő tenderét tartja majd az irányadó eszközből. Január végén a jegybank adatai szerint összesen 100 milliárd forintnyi irányadó eszköz jár le a februári és márciusi 400-400 milliárddal szemben. Az MNB várhatóan nem fogadja majd be a teljes lejáró állományt, hogy március végére teljesüljön a 750 milliárdos cél.

Ugyanakkor, hiszen a jegybank egynapos (overnight) betétje korlátlanul a bankok rendelkezésére áll mínusz 0,05 százalékos kamattal. Vagyis ha ezt a szintet megközelíti a három hónapos kincstárjegy hozama, akkor már egyáltalán nem lesz érdemes állampapírt venniük a bankoknak, jobban megéri az egynaposban parkoltatni a felesleges pénzüket. Ezen csak az változtatna, ha a jegybank tovább csökkentené az egynapos kamatot, bár az utóbbi hónapokban többször utaltak arra, hogy ez nem szerepel a terveik között, és nem hisznek a negatív kamatokban.

A másodpiacon már negatív hozammal is állnak

Érdekesség, hogy már csak az aukciók esetében kell várni a negatív hozamra, az ÁKK adatai szerint. Ugyanakkor ott is csak 0,04 százalékos volt a legalacsonyabb eladási ajánlat, ami szintén azt támasztja alá, hogy az egynapos betéti kamat alatti ajánlatot már nem éri meg beadni a bankoknak.

Az adósságkezelő honlapján található adatok szerint hétfőn és kedden is az Erste Bank adott be negatív hozamú eladási árfolyamon ajánlatot, ami a legmagasabb nettó eladási árfolyamot jelentette, vagyis ők adták volna a legdrágábban a három hónapos kincstárjegyeket a piacon. Persze éppen emiatt valószínűleg nem született kötés azon a hozamon a papírokkal. Ugyanakkor a következő hetekben simán elképzelhető, hogy néhány bázisponttal akár az aukciós hozam is becsúszik nulla alá, vagyis a gyakorlatban is megvalósul, hogy a bankok hajlandók minimális kamatot fizetni azért cserébe, hogy állampapírt vehessenek.