Tízéves rekordot döntött idén a globális kötvénykibocsátás értéke

A Dealogic piaci adatszolgáltató által a Financial Times számára összeállított kimutatás szerintA londoni gazdasági napilap szerdai beszámolója szerint ez valamivel meghaladta a 2006-ban beállított eddigi éves kibocsátási rekordot.A teljes idei új kötvénytömeg: ezek értéke 8 százalékkal 3600 milliárd dollárra emelkedett. A vállalati kötvénykibocsátási hullám, valamit az amerikai jegybanki funkciókat ellátó Federal Reserve szintén óvatos kamatpolitikai hozzáállása volt.A piacon lévő negatív hozamú globális kötvénytömeg névértéke idei csúcspontján megközelítette a 14 ezer milliárd dollárt.Az idei teljes új kötvényérték fennmaradó hányadát a piacokon újonnan megjelent államadósság papírok adták, amelyek fő kibocsátási csatornái a szindikált banki tranzakciók, jelzálogalapú értékpapírok és fedezett kötvények voltak. Az adatok nem tartalmazzák a rendszeres állampapír aukciókon értékesített szuverén adósságot.A Financial Times kiemeli, hogy a következő amerikai elnök, Donald Trump által kilátásba helyezett adócsökkentések és közvetlen költségvetési ösztönzőkA vállalati szektor hitelköltségei szempontjából is irányadó tízéves amerikai kincstárjegy hozama a júliusban elért 1,32 százalékos mélységi rekordról mostanáig több mint 1 százalékponttal 2,57 százalékra emelkedett.A lap szerinta jelenlegi ciklusban, tekintettel a Federal Reserve várható újabb kamatemelésére, valamint az EKB és a Bank of Japan eszközvásárlási programjainak jövője körüli, egyre szaporodó kérdőjelekre.Londoni pénzügyi elemzőházak is felhívták a figyelmet arra, hogy Trump várható költségvetési ösztönzési lépései, ha a januárban hivatalba lépő új amerikai elnök a protekcionista jellegű választási ígéreteit is megvalósítja.Az Oxfordi Egyetem Londonban működő gazdasági elemzőrészlege, az Oxford Economics a jövő évi globális kilátásokról összeállított tanulmányában közölte:A ház ehhez az előrejelzéséhez azt a feltételezését vette alapul, hogy Trump kormánya a személyi jövedelemadót és a társasági adót ezermilliárd dollárral csökkenti, és 200 milliárd dollárt fordít költségvetési forrásokból infrastrukturális fejlesztésekre.Az Oxford Economics elemzői szerint ha Trump a feltételezettnél is erőteljesebb költségvetési ösztönző programot hirdet, de ehhez nem társít protekcionista intézkedéseket, és nem korlátozza a bevándorlást sem, akkor az amerikai gazdaság növekedési üteme irányt vehet akár a 3 százalék felé is.Erről bővebben saját elemzésünk: