Trump miatt menekülhetnek a külföldiek az amerikai piacról?

A fentiek nem jelentik azt, hogy a befektetők fejvesztve menekülnének az amerikai piacról, továbbra is 5940 milliárd dollár értékben tartanak állampapírokat, ami a teljes piaci mennyiség 43 százaléka. 2008-ban a válság előtt ugyanez az arány még 56% volt.

A Bloomberg szerint. Trump politikája eddig a magasabb deficit és az élénkülő infláció ígéretére épül, emellett a Fed esetében is egyre többen várnak fokozatosan emelkedő alapkamatot, mindezek pedig egyre kevésbé teszik vonzóvá az amerikai állampapírpiacot. Különösen azóta, hogy a novemberi elnökválasztás óta érezhetően emelkedtek a hozamok, ami befektetői szempontból veszteséget jelent a kötvények gyengülésén keresztül.Az idén a bizonytalan politikai környezetben a japán befektetők várhatóan a korábbinál jobban óvakodnak majd az amerikai állampapírok és a dollár vételétől - mondta a Bloombergnek Inoue Kenta, a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley kötvénystratégája. Szerinte a közeljövőben várhatóan tovább emelkednek majd az amerikai hozamok, ez pedig egyelőre visszatarthatja a komolyabb nemzetközi befektetőket attól, hogy növeljék kitettségüket.Amerika szempontjából a folyamat azért aggasztó, mert a külföldi befektetők háttérbe vonulásával, márpedig Trump gazdaságpolitikája éppen a jelentős infrastruktúra-beruházásokra, illetve az ígért adócsökkentésekre épül, ezeknek forrása pedig éppen az olcsó piaci finanszírozás lehet. Ráadásul a Bloomberg szerint az sem tesz jót az amerikai piacnak, hogy Trump élesen kritizálta már többek között Japánt és Kínát is, devizamanipulációval bírálta meg őket, márpedig ez a két ország az USA legnagyobb külső finanszírozója.A pontos adatok szerint decemberben a japán befektetők 21,3 milliárd dollárral csökkentették kitettségüket az amerikai kötvénypiacon. Ez ugyan a teljes 1100 milliárd dolláros állományukhoz képest elenyésző, de árulkodó, hogy 2014 eleje óta először csökkent havi alapon a kitettségük. Kína most nagyjából 1000 milliárd dollárnyi amerikai állampapírt tart, tavaly május óta folyamatosan adnak el, így a mostani összeg hétéves mélypontnak felel meg. A konzervatív befektetők távolmaradása azzal is összefügg, hogy egyre drágábbá vált lefedezni dollárpozícióikat, a Bank of America adatai szerint, ami legalább három évtizede a legnagyobb volt.