Varga bevállalná a devizakötvényt

"nem lenne okos dolog", ha nem élne az ország egy kedvező külpiaci devizakötvény-értékesítési lehetőséggel.

Varga Mihály az InfoRádiónak adott csütörtöki interjúban úgy fogalmazott, idén is kedvező a forintpiaci helyzet, az adósságot a belső piacról is meg lehet újítani, ugyanakkorHozzátette, az idei államadósság-finanszírozási terv 1 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátással számol, és hangsúlyozta azt is, idén is vannak olyan beruházások, fejlesztések, amelyekhez szükség lenne a devizakötvény-kibocsátásra.Leszögezte ugyanakkor, ha a hozamkörnyezet kedvezőtlen irányba mozdul el, akkor vagy kisebb összegben vagy egyáltalán nem kell devizakötvényt kibocsátani.Emlékeztetett rá, hogy Magyarország rendkívül kedvező finanszírozási helyzetben van, nincs határidő a kibocsátásra, és megjegyezte, hogy tavaly is komolyabb devizakötvény-kibocsátás nélkül sikerült finanszírozni az államadósságot.Varga Mihály mostani kijelentése azok után érkezett, hogy az MNB szakértői a Portfolio-n megjelent cikkükben úgy vélekedtek , hogy az idén sincs szükség piaci devizakötvény kibocsátására. Indoklásuk szerint nemzetközi összevetésben az elmúlt évek dinamikus csökkenése ellenére is magas hazánkban a költségvetés devizaadósságának aránya, ezért fontos annak további mérséklése.Ezzel ellentétes lenne egy jelentős piaci devizakötvény kibocsátás, amely növelné a sérülékenységet, miközben érdemi előnyökkel nem járna - írták.