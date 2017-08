20 fillérre járunk az új forintcsúcstól 2017.08.21 15:32

Az Észak-Koreával kapcsolatos feszültségek és a Donald Trump gazdaságpolitikájával kapcsolatos bizonytalanságok ma ismét rontották a nemzetközi kockázati étvágyat. Steve Bannon főstratéga ugyanis még pénteken azt mondta: az a Trump-elnökség, amiért ő is küzdött, véget ért, ez pedig piaci nyelvre lefordítva azt is jelenti: nagyon nagy kérdés, át tud-e bármiféle érdemi adócsomagot verni Trump, ami a gazdaságélénkítésen keresztül a Fed folytatódó kamatemelési sorozatához vezet. Mivel ezt a forgatókönyvet egyre nagyobb kérdőjelek övezik, így ma a dollár újra elkezdett gyengülni az euróval szemben, 1,1740-ről 1,1785-ig gyengült. Részben a távolba vesző Fed-kamatemelési kilátás segít most a forintnak, amely a reggeli 303,6-ról délutánra 303 közelébe araszolt az euróval szemben. Ez azt jelenti, hogy mindössze 20 fillérre járunk az új 2,5 éves forintcsúcstól. A dollárral szemben 257 közelébe ereszkedtek a jegyzések, a fonttal szemben pedig már 332 alatt járunk, azaz az október villám font összeomlást leszámítva új 4 éves csúcsra ért a forint.