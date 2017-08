260-nál várja a dollár az esti Fed-jelzést

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Egyelőre nem okozott komolyabb elmozdulásokat az euró/dollár árfolyamban a német alkotmánybíróság azon tegnap reggeli döntése, hogy az Európai Bíróságra továbbította azt EKB eszközvásárlási programjával kapcsolatos ügyet. A német testület szerint az EKB megsértette a saját mandátumára vonatkozó kereteket (monetáris finanszírozást hajt végre), amikor néhány évvel ezelőtt az eszközvásárlási program megindításáról döntött. Korábban a német alkotmánybíróság az EKB OMT nevű programját is az Európai Bíróságra küldte, de utóbbi elkaszálta azt, és erre most is van esély, de mindenesetre nagyon érdekes, hogy akkor, amikor az EKB már egyébként is csak néhány hónapra van a pénznyomtatási programja "lecsavarásáról", esetleg jogi szempontból (is) érkezik támadás a programmal szemben.Mindenesetre van olyan értelmezés a piacon, hogy ez a veszély még inkább arra szorítja majd az EKB-t, hogy minél előbb kezdje el a program leépítését és semmi esetre se gondolkodjon azon, hogy az egyes értékpapírokban 33%-ról 50%-ra emelje az EKB részesedésének felső korlátját (amivel hosszabb ideig tudná fenntartani a vásárlási programot). A euró/dollár kurzus tegnap délelőtt nem emiatt, hanem inkább a várttól minimálisan elmaradó német GDP-növekedési adat miatt süllyedt, majd az erős amerikai kiskereskedelmi forgalmi adat hatására átmenetileg 1,17 alá is benézett, ma reggel 1,1730 körül jár a kereskedés.

A forint az euróval szemben hétfő reggel óta a nagyon szűk, 304-304,5-ös sávban ingadozik és amint látszik, a szűkülő háromszög alsó szára egyelőre fontos korlát volt a forint visszagyengülése idején.

A dollár/forint jegyzések a fentiek miatt kissé a 260-as szint alatt ragadt, de a Fed ma este megjelenő kamatdöntési jegyzkönyve lényeges lesz abból a szempontból, hogy mikor és milyen stratégia mentén tervezi leépíteni a felvásárolt hatalmas értékpapír állományát. Esélyes, hogy erről további lényeges információk a jövő heti Jackson Hole-i Fed-konferencia keretében hangzanak majd el.