Az euró-dollár piacán egész nap emelkedő tendenciát láthattunk, a devizapár egészen 1,0733-ig kúszott fel estére, ami 0,3%-os dollárgyengülést jelentett. Most éppen úgy tűnik, hogy a befektetők egyre kevésbé hisznek a Fed tömeges kamatemelésében, ennek tudható be a mozgás.

Az MNB mellett a török jegybank is kedden tartja kamatdöntő ülését, melyet sokkal nagyobb várakozás előz meg a piacon. A szakemberek szerint ugyanis legalább 100-200 bázispontos kamatemelésre lenne szükség ahhoz, hogy a líra utóbbi hetekben látott féktelen zuhanását megállítsák. A török deviza egyébként ma 0,2%-ot erősödött, bár ez inkább a dollár gyengülésének volt betudható.

Idei mélypontra bukott a forint az euróval szemben 2017.01.23 12:27

A reggeli 309,5-ről csak mintegy 50 fillérrel gyengült a forint az euróval szemben, de már ez is elég ahhoz, hogy új idei forintmélypontról beszélhessünk. Közben a dollár továbbra is oldalaz az euróval szemben 1,0740 körül, így a dollár/forint jegyzések 289 közelébe visszaemelkedtek. A török líra 3,775 körül ragadt a dollárral szemben, az angol font viszont továbbra is egyhavi csúcson jár vele szemben 1,2440 körül, ami 0,7%-os erősödés a pénteki záráshoz képest).