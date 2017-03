310 felett ragadt az euró, holnap nagy esemény jön

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Kivárás, illetve óvatosság jellemzi ezen a héten egyelőre a nemzetközi részvény- és devizapiaci szereplők jó részét, erre utalnak a vezető részvényindexek süllyedései, illetve oldalazásai. Közben az euró/dollár kurzus két hete beragadt az 1,105-1,065 közötti viszonylag szűk sávba és ma reggel 1,0560 körül jár. A kivárás érthető, hiszen a friss inflációs adatok tükrében az EKB holnap már akár jelzést is tehet arra (a frissítendő saját gazdasági prognózisain keresztül is), hogy mit akar az eszközvásárlási programjával.Egyesek szerint a mostanában élénkülő inflációs környezetben akár már idén vissza kellene még jobban fognia a vásárlási ütemet a jegybanknak (áprilistól a 80 helyett már "csak" havi 60 milliárd eurónyi eszközt vesz meg az elvileg év végéig tartó programja keretében), míg mások szerint egyelőre folytatnia kell az EKB-nak a programot, sőt meg kell hosszabbítania, hogy a jövő évre is nyúljon át. Előbb-utóbb tehát mondania kell valamit az intézménynek arra, hogy mik a tervei, és ezek a jelzések jelentős kötvény- és devizapiaci kilengéseket hozhatnak. Előtte a mai amerikai ADP foglalkoztatottsági adatok csak kisebb jelentőséggel bírnak.

A forint közben múlt csütörtök óta kisebb gyengülési periódust mutat, 307-308 közöttről 310-ig gyengült, majd tegnap már átlépték a jegyzések ezt lélektani korlátot és azóta ott stabilizálódtak. Ma reggel 310,2 körül láthatjuk a bankközin a kurzust. Ez egyhavi forintmélypontot jelent.

Amint látjuk: éppen itt húzódik a 200 napos mozgóátlag, így ez elvileg erős ellenállás abban, hogy tovább gyengüljön a forint.

A dollár/forint kurzus 290 felett jár, most éppen 293,5 körül látjuk a jegyzéseket a bankközi piacon.

A régiós devizák között most éppen az a figyelemre méltó, hogy a török líra újra elkezdett erősödni és ezzel párhuzamosan most a dél-afrikai rand is erőre kapott.

Címlapkép forrása: AFP PHOTO / Daniel Roland