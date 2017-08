A devizapiacot még nem borította be a háború réme

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Péntek reggel a forint 305,6-nál járt az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. A dollár közben 259,86 forintba kerül, míg a svájci frank 270-nél jár. A fentiekből is az látszik, hogy egyelőre nincs komolyabb irány a piacokon, hiszen az euró-forint az elmúlt napokban visszakúszott 305 fölé, majd onnan alig mozdul, míg a dollár-forint 260-nál ragadt be.

Egyelőre a feltörekvő piacokon sincsenek komoly kilengések, a forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdték a pénteki napot. Közben az orosz rubel 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra 0,15%-ot veszített, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékos erősödéssel kezdett. Az elemzők várakozásai szerint ha tovább éleződik a helyzet az USA és Észak-Korea között, akkor annak elsősorban a nyersanyagdevizák lehetnek a vesztesei. Részben emiatt tegnap este már több mint 2 százalékot esett az olaj, ennek tudható most be a rubel gyengülése is.Egyelőre a dollár piacán sincs komoly változás, minimálisan próbál tovább erősödni az amerikai deviza. A péntek reggeli 1,1765 körüli árfolyam 0,1 százalékos dollárerősödést jelent csütörtökhöz képest. Közben a japán jen stagnálással kezdett, és az angol font is alig mozdult. A szakértők szerint ha valóban háború robbanna ki az USA és Észak-Korea között, akkor annak a dollár lehetne a nyertese a fejlett devizák közül. Ha azonban sikerül elkerülni a komolyabb konfliktust, akkor hosszabb távon még mindig inkább gyengülés várható az amerikai devizától.

A ma magjelenő makroadatok közül főleg az inflációs statisztikára lesz érdemes figyelni, a nap első felében Európából, majd magyar idő szerint délután a tengerentúlról is jön a friss adat. Emellett két Fed-döntéshozó is megszólal, vagyis megint felerősödhetnek a jegybanki hírek a hétvége előtt.