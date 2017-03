A dollár hátán kapaszkodik kicsit feljebb a forint is

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Péntek reggel 308,64-nél állt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megfelelt az előző napi árfolyamnak. A dollár jegyzése 289,14-nél járt, míg a svájci frank 288,73 forintba került. Csütörtökön főleg a nap második felében tudott kicsit szépíteni a forint, hiszen reggel még 310 körül járt az euróval szemben.

A versenytársak közül a lengyel zloty stagnálással kezdett az euróval szemben, míg a cseh korona 0,1 százalékkal gyengült a tegnapi kamatdöntést követően. Prágában a jegybank továbbra is fenntartotta a 27-es árfolyamküszöböt az euró-korona jegyzés esetében, azonban a szakemberek szerint mától bármikor megléphetik azt, hogy engedik erősödni a devizát.A tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra viszont erősödni tudott. A nap azonban eddig a dél-afrikai randról szól, hiszen a deviza ismét 1,3%-ot zuhant miután hivatalosan is kirúgták az ország pénzügyminiszterét és helyettesét. A hét elején már megjelentek hírek arról, hogy az elnök erre a lépésre készül, akkor is gyengült a rand a felvetésre.

A dollár is a csütörtöki nap második felében kapcsolt rá komolyabban az erősödésre, ennek köszönhetően süllyedt 1,07 alá az euró-dollár árfolyam. Péntek reggel 1,068 körül járt a jegyzés, ami minimális korrekciót jelentett.

Ma nem fogunk szűkölködni makroadatokban: délelőtt többek között jön a brit GDP felülvizsgált statisztikája és a német kiskereskedelmi forgalom, majd a nap második felében Amerikában közlik a személyes fogyasztás friss adatait, illetve a Fed részéről ma is lesznek nyilatkozatok.