A magyar deviza reggel óta alig mozdul, most éppen 308,25 körül jár az euróval szemben, ami 0,1 százalékos erősödést jelent csütörtökhöz képest. Hasonló mértékben erősödik a régióban a lengyel zloty is. A forint a dollárral szemben továbbra is a 270-.es lélektani határ alatt áll.

Az Európai Központi Bank június eleji kamatdöntő ülésének tegnap közzétett jegyzőkönyve szerint a jegybankárok elkezdték mérlegelni, hogy mit üzenjenek a piacoknak a havi 60 milliárd eurós eszközvásárlási program visszafogásáról, azaz láthatóan terítéken van a kérdés a múlt heti kommunikációs káosz mellett is. A pénznyomtatási program várható visszafogásával kapcsolatos várakozás eleve erőt adott az eurónak, majd tegnap délutáni vártnál gyengébb ADP foglalkoztatottsági adat a dollárt gyengítette és ezek hatására az euró/dollár árfolyam szépen vissza emelkedet 1,14 fölé, ahol ma reggel is tartózkodik. Néhány napja 1,1450 közeléből fordult le az árfolyam, így ha most afölé menne, akkor 14 havi eurócsúcsot (dollármélypontot) látnánk.

Az a 14 havi dollármélypont egyébként már mostanra ki is alakult a forinttal szemben, hiszen a jegyzések tegnap estére a 270-es szintig buktak és ma reggel is itt járnak a bankközi piacon. Amint láthatjuk: ebben a 14 hónapban a 271-272 körüli zónából sok alkalommal meg tudott fordulni az árfolyam (emelkedni), most viszont ha az euró ereje fokozódik a dollárral szemben, akkor könnyen lehet, hogy jóval a 270 alatti tartományt is megjárjuk.

A forint az euróval szemben nem mutat érdemi mozgásokat napok óta, a berajzolt szűkülő háromszög közepe körül, 308-309 körül ragadt, ma reggel éppen 308,4 körül jár az árfolyam.

A forint stabilitása mellett ugyanezt látjuk a lengyel zlotynál és a cseh koronánál is, de a líra-rand páros mélyrepülésben jár, főként a dél-afrikai belpolitikai ügyek és jegybanki függetlenség csorbulásával kapcsolatos félelmek miatt.

Címlapkép forrása: AFP Fotó Jacques Demarthon