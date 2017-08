Akkora sztár lett a forint, hogy az már fáj

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Megállíthatatlan a forint

Júliusban több mint másfél százalékkal erősödött a forint az euróval szemben, így kedden már 303 alatt járt az árfolyam. Ilyen erős utoljára 2015 tavaszán volt a magyar deviza, akkor volt akkor egészen 296-ig esett az euró-forint jegyzés.

Meglepő, hogy az euró szembetűnő erősödése mellett a forint is tudott javítani az euróval szemben

Az elmúlt években többször foglalkoztunk már azzal, milyen érvek szólnak a forint mellett, illetve ellene. Röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy a fundamentumok továbbra is az erősebb forintot támogatják, hiszen a költségvetés rendben van, a növekedés beindulni látszik, ráadásul a korábban jellemző gazdaságpolitikai kiszámíthatatlanság is eltűnt. Ezek mellett jogos a kérdés, hogy miért nem tudott eddig erősödni a forint. Az egyik általános piaci vélekedés szerint részben a jegybank a ludas, amelyik nem biztos, hogy tartósan erősebb forintot szeretne. A másik ok pedig az, hogy azért még mindig folyamatosak a csatározások például Brüsszellel, bármikor kipattanhat egy olyan csata, ami a magyar gazdaságot is negatívan érintheti.- mondta kérdésünkre Saághy Pál, az Equilor vezető üzletkötője.Az utóbbi egy hónapban a forint mindenkit lepipált a tágabban vett régióban, hiszen úgy tudott több mint másfél százalékot javítani, hogy közben a lengyel zloty 0,6 százalékkal gyengült, a cseh korona pedig gyakorlatilag stagnált. A török líra és a dél-afrikai rand pedig 3,5, illetve 4,5 százalékos gyengülést mutattak, mivel ezek sokkal inkább a dollárhoz kötöttek.

Vagyis a fő kérdés az, miért volt a forint a legérzékenyebb az euró utóbbi hetekben látott szárnyalására, miért a magyar deviza tudott a leginkább lépést tartani az euróval?

A lengyelek hátán kapaszkodtunk fel

Saághy Pál szerint a fentiek mellett az is erősíthette a forintot, hogy az MNB a jelek szerint hamarosan befejezi a nem konvencionális lazítást. Emellett éppen a zloty utóbbi hetekben mutatott gyengélkedése fűthette a forintot, hiszen a befektetők körében "régi játék" a zloty és a forint közti átsúlyozás, most pedig ez a magyar deviza mellett szólhatott.

Küszöbön a 300-as árfolyam?

Vagyis ha a hangulat nem romlik, akkor akár tovább erősödhet a forint, de én most inkább korrekciót várnék rövid távon

A forint az augusztust is komoly felülteljesítéssel kezdi, hiszen kedden majdnem fél százalékot sikerült tovább erősödnie. Az MNB következő kamatdöntő ülése azonban még messze van, így nem lennénk meglepve, ha a következő napokban érkezne esetleg egy óvatos nyilatkozat valamelyik jegybanki vezetőtől.

Az egyik magyarázat viszonylag egyszerű: a forint az első félévben alulteljesítő volt a régióban, ennek a lemaradásnak egy részét dolgozta most le. Ha az év eleje óta nézzük a magyar deviza teljesítményét, akkor 1,6%-ot tudott erősödni, miközben a lengyel zloty például 3,4%-ot javított. Vagyis a forint gyakorlatilag az év első felében "semmit nem csinált", majd júliusban mozdult el a holtpontról. Közben a zloty az év első hat hónapjában 4 százalékkal tudott erősödni, majd az utóbbi hetekben részben a politikai kockázatok növekedésével kezdett gyengülni.Az Equilor szakember kiemelte, hogy a forint mostanra elvált azoktól a feltörekvő carry trade devizáktól, melyekhez néhány éve még hasonlították. Ma már nem a török lírához, a dél-afrikai randhoz vagy az orosz rubelhez érdemes hasonlítani a forintot, hanem a régiós versenytársakhoz.A mostani szint mellett lassan jogosan fel lehet tenni a kérdést, hogy jöhet-e 300 alatti forintárfolyam, amire több mint két éve nem volt példa. Ahogy említettük, 2015 tavaszán 296-ig szúrt le az euró-forint jegyzés, az előtt tartósan 2014-ben volt a lélektani határ alatt az árfolyam.Az Equilor vezető üzletkötője szerint kulcsszinthez közelít a forint,, innen könnyen elképzelhető első körben egy korrekció, vagyis átmeneti forintgyengülés.Egyébként egyelőre nem tűnik túladottnak az euró-forint, a 35 körüli RSI nem kimagasló.- emelte ki Saághy Pál.Ha a 303-at átviszi a forint, akkor a további erősödésben a következő fontos megálló a 300-as lélektani határ lehet. Az Equilor üzletkötője szerint tartósan 300 alatti euróárfolyamra nem kell számítani,. Az utóbbi időszakban ugyanis többször volt példa enyhébb vagy erősebb verbális intervencióra, ha pedig tartósan 300 alá megy a forint, akkor elképzelhető újabb hasonló lépés. Ha pedig ez sem lesz hatásos, akkor a jegybank további nem konvencionális lazítást is belengethet, hogy megfékezze a forint erejét.