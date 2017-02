Áttörte a falat a dollár, szenved az euró

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Tegnap már felhívtuk rá a figyelmet, hogy kitörhet a másfél hónapos gyengülő trendcsatornából a dollár az euróval szemben és ez meg is történt a tegnapi gyertyával, ma pedig kicsit tovább erősödött a zöldhasú 1,0660-ig.

Amint tegnap megírtuk: a francia szélsőjobb vezetőjétől való piaci félelem jócskán befolyásolja most az árfolyamokat: a francia 10 éves államkötvény német feletti felára közel 5 éves csúcsra ugrott és Le Pen francia eurókilépési ígérete általánosan is gyengíti az eurót. Ez egyébként jól látszik az angol fonttal szemben is, amely 0,8530-ig bukott és amint láthatjuk: itt húzódik egy emelkedő trendvonal, amelynek letörése további eurógyengülést hozhat.

A forint az euróval szemben tegnap 310 közeléből 309 körülig erősödött és ma reggel is 309,1-nél mozognak a jegyzések. Közben a dollár ereje miatt vele szemben 290-nél látjuk a kurzust a bankközi piacon.

A dollár ereje a török lírával szembeni árfolyamnál is meglátszik: a 3,68 körüli lokális mélypontról tegnap 3,74-ig ugrottak a jegyzések.

A régióban a lengyel zloty is érdekes még, amely tegnap négyhavi csúcsig kapaszkodott az euróval szemben 4,29 körül, ahol egy fontos támaszszint látszik. Ha ezt sikerülne áttörnie a lengyel zlotynak, akkor tudna további hullámszerű erősödést produkálni.