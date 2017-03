Azonnal kamatot emelt volna az egyik jegybankár - Megtépték a fontot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A BoE monetáris tanácsa úgy döntött, hogy az irányadó ráta továbbra is maradjon 0,25%-on, de a kilenc tag közül Kristin Forbes már 25 bázispontos kamatemelést támogatott arra hivatkozva, hogy a font esése miatt gyorsul az infláció. Ez meglepetés, mert tavaly nyár óta egységes volt a testület és a jegyzőkönyv alapján esélyes, hogy Kristin Forbes érveit rövidesen mások is átveszik - emeli ki gyorskommentárjában az UniCredit Research.A bank azonban úgy gondolja, hogy mivel egyrészt Kristin Forbes júniusban távozik a monetáris tanácsból (lejár a mandátuma), másrészt idővel a brit gazdaság lassulása az inflációra is inkább lefelé irányuló hatást fejt ki, végül többségben maradnak azok, amik az alapkamat egyelőre szinten tartását fogják támogatni.A friss fejleményre mindenesetre markáns fonterősödés bontakozott ki: a dollárral szembeni jegyzések 1,2265-ről 1,2370-ig ugrottak.

A font a forinttal szemben egyébként az elmúlt hetekben viszonylag szűk sávban, 355-360 forint körül mozgott a bankközi piacon, ma délután 356 körüli jegyzéseket látunk.