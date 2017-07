Azóta nem láttunk ilyet a svájci franknál, mióta 2015-ben majdnem bedöntötte a világot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Két és féléves csúcs

Kirobbanó formában van az idén az euró, ami a svájci frankkal szembeni árfolyamban is érezteti a hatását. Az euró-frank kurzus szűk hét hónap alatt közel 5%-ot emelkedett, a héten pedig áttörte az 1,12-es szintet is: ennél magasabban utoljára az 1,2-es árfolyamküszöb 2015. január 15-ei elengedésekor tartózkodott.

Klikk a képre!

Nem az első alkalom

A frank legutóbb most kedden kezdett intenzív gyengülésbe az euróval szemben, miután a Svájci Nemzeti Bank (SNB) elnöke, Thomas Jordan egy interjúban kijelentette, hogy az ország fizetőeszköze még mindig túlértékelt.Már többször is előfordult, hogy a jegybankelnök verbális intervencióval próbálta lebeszélni a frank árfolyamát. Az árfolyamküszöb elengedése óta ez amolyan kiegészítő eleme volt a monetáris politikai eszköztárnak a negatív irányadó kamat, illetve a devizapiaci beavatkozás (euróvásárlás) mellett.A több elemű eszköztárra azért van szükség, mert Svájc évek óta nagyon komoly deflációs veszéllyel küzd, amin a frankerősödés csak tovább ront. Bár az éves inflációs index értéke idén végre újra a pozitív tartományba tudott kapaszkodni, a 2%-os jegybanki céltól még mindig nagyon messze van.

Nem várt helyről érkezett a segítség

A mögöttes ok a javuló európai konjunkturális helyzet, illetve a politikai kockázatok mérséklődése: több euroszkeptikus párt is a vártnál rosszabbul szerepelt az idei választásokon, ráadásul az euróövezeti gazdaság is évek óta nem látott fellendülést mutat, a befektetők ezért rendkívül optimisták lettek az euróval kapcsolatban.

Nagy szükség volt már erre

Hiába igyekeztek azonban a svájci jegybankárok minden erejükkel gyengíteni tavaly a frankot, minden beavatkozás ellenére kudarcot vallottak. Idén azonban ez megváltozni látszik.Tavaly még nehezen volt elképzelhető, hogy ilyen látványos fordulat következzen be az euró-frank árfolyam mozgásában, idén azonban nagyot fordult a világ.Erre a közelmúltban ráerősített az Európai Központi Bank felől érkező kommunikáció is, az intézmény ugyanis szintén derűlátóbb hangnemet ütött meg. Ezt a piac úgy értelmezte, hogy elérhető közelségbe került a pénznyomtatás ütemének visszafogása, vagyis, hogy az EKB végre elkezdi leépíteni az eszközvásárlási programjának havi keretösszegét, majd pedig belátható időn belül kamatot is emel majd. Sok elemző ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a piaci szereplőkkel kicsit elszaladt a ló, vagyis a mély apátia hirtelen túlzott optimizmusba csapott át, ami később még visszaüthet. Ennek ellenére tény, hogy, a jövőbeli kamatpálya-várakozások szétválása pedig az euró malmára hajtja a vizet.Az eurózónás fordulat előtt elkeseredett, ám gyakorlatilag hiábavaló küzdelmet vívott a svájci jegybank a túl erős frankkal szemben. Rendszeres devizapiaci intervenciói révén az árfolyamküszöb elengedése óta 540 milliárd 740 milliárd frankra nőtt a jegybanki devizatartalék összege, ami az ország GDP-jének mintegy 115%-ával egyezik meg.

A frank erősödése miatt csökken devizaeszközeinek értéke,

illetve az általa tartott értékapírok árfolyama a külföldi hozamok emelkedése miatt csökken.

Az euróvásárlások körülbelül egy évig - a 2015. januári beszakadást követően - gyengíteni tudták a frankot, 2016-ban azonban hiába duzzasztotta tovább a mérlegét központi bank, a frank egészen az idei fordulatig erősödött.A devizatartalékkal hatalmasra duzzasztott jegybankmérleggel az a legnagyobb probléma, hogy növeli az intézmény sérülékenységét, ugyanis megnő a kockázata, hogy jelentős átértékelődési veszteséget szenved el meglévő pozícióin. Ez kétféleképpen történhet meg:2015-ben a helyi deviza jelentős felértékelődése komoly veszteséget okozott a jegybanknak, 2016-ban azonban - elsősorban az alacsonyabb hazai kamatkörnyezetnek köszönhetően (a jegybanknál elhelyezett kereskedelmi banki betétek kamata alacsonyabb, mint az eurós eszközöké, ami így kamatnyereséget jelent) - több mint 19 milliárd frankos nyereséget sikerült összehozni úgy, hogy a frank erősödésén közben bukott a bank.Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy az eurózóna kilátásainak javulása nagy terhet vett le a svájci jegybank válláról. Ennek ellenére továbbra sem nyugodhatnak meg a döntéshozók, hiszen a piaci hangulat hirtelen romlásával - a befektetői kockázatkerülő magatartás kiújulása esetén - újra előtérbe kerülhet a frank menekülődeviza-szerepe, ami megfordíthatja az idei trendet. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Svájc továbbra is jelentős, a GDP 10%-át meghaladó folyó fizetési mérleg többlettel rendelkezik, ami még egy érv az árfolyam erősödése mellett.