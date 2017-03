Begyújtotta a rakétákat a forint, de hamarosan kifogyhat az üzemanyag

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Péntek délre megint intenzív erősödésbe kezdett a forint az euróval szemben, így kora délutánra 309 alá esett az árfolyam. Ezzel egy hét alatt 1,3%-os erősödést tudott felmutatni a magyar deviza. Az elemzők szerint azonban nem tart sokáig ez a helyzet, hamarosan megint inkább a gyengülés felé indulhat a magyar deviza.

A szerdai Fed-kamatemelés után az ING szerint március végén az MNB ismét erős üzenetet küldhet a piacoknak a laza monetáris politika szükségességéről, ez pedig ismét a 310-316-os sávba lökheti az euró-forint jegyzést a második negyedévben.

Éppen emiatt a forint a következő hónapokban 315-ig gyengülhet majd ismét az euróval szemben - teszik hozzá.

A héten az ING Bank elemzői például azt emelték ki elemzésükben, hogy az utóbbi időszakban főleg a viszonylag nyugodt nemzetközi környezet és a továbbra is erős fundamentumok támogatták a forintot, ennek köszönhetően sikerült februárban egészen 307,5-ig erősödni az euróval szemben. Március elején aztán a deviza visszatért a "jó öreg" 310-es árfolyam fölé azzal párhuzamosan, ahogy a feltörekvő piacokkal kapcsolatos hangulat általánosságban romlott.Erre csak rátehet még egy lapáttal. A bank szakemberei szerint azonban csak átmeneti lesz a forint gyengülése, a negatív tényezők elmúltával a harmadik negyedévben ismét lefelé indulhat az euró-forint jegyzés.A Commerzbank legutóbb a múlt héten megjelent friss inflációs adat kapcsán emlékezett meg a forintról, a német bank szakemberei szerint a februárban 2,9%-ra emelkedett pénzromlási ütem, mivel az eddigi jegybanki kommunikációból egyértelműen az derült ki, hogy a Monetáris Tanács egyáltalán nem fog reagálni a magasabb inflációra, vagyis nem vesz majd visszább a laza politikájából.Az elemzők szerint az MNB továbbra is laza politikáját támogathatják a növekedési kilátások is. A tavalyi gyenge év után ugyanis 2017 első felében magára találhat a magyar gazdaság, de a második félévi kilátások továbbra is bizonytalanok, ilyen környezetben pedig a jegybank könnyen érezheti úgy, hogy az élénkítés érdekében továbbra is fenn kell tartania támogató politikáját. Összességében a Commerzbank azzal számol, hogyannak ellenére is, hogy további kamatvágásokra nincs sok esély. Ez pedig szerintük nem csak rövidtávon, hanem az egész évben nyomást helyezhet a forintra,

A napokban az Erste Bank is friss elemzéssel jelentkezett a kelet-közép-európai devizákkal kapcsolatban, a cég elemzői arra számítanak, hogy a következő negyedévekben folytatódik majd a széttartás a régióban. Az év végéig szerintük. A legnagyobb erősödésre a cseh korona esetében látnak teret azt követően, hogy várhatóan áprilisban a jegybank eltörli a 2013 ősze óta fennálló küszöböt az euró-korona árfolyam esetében. A kuna és a zloty ezzel szemben legfeljebb egy százalékkal erősödhetnek az euróval szemben egyrészt a kamatkülönbözet miatt, másrészt pedig azért, mert a lengyelek esetében a piac elkezdheti árazni a 2018 első félévében várható első kamatemelést.A forinttal kapcsolatban az Erste Bank azt emeli ki, hogy a magyar deviza ellenálló volt a nemzetközi hangulat változásainak az utóbbi hetekben. A fizetési mérleg folyamatos többlete erősödés felé ható nyomást helyez a forintra, ugyanakkor az MNB gyengébb (vagy legalábbis gyengén maradó) forintban érdekelt. A kamatok alacsonyan tartása pedig ellensúlyozza a forint esetleges erősödését.A fentiek eredményeként 2015 közepe óta képtelen kimozdulni a forint a 305-318-as sávból az euróval szemben. Az elemzők szerint az év hátralevő részében is, mivel a Monetáris Tanács kész akár tovább lazítani a kondíciókon. Hozzáteszik, hogy ha a Fed a vártnál gyorsabban emeli a kamatot, akkor forint még erősebben gyengülhet.