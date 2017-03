Betonfal felé közelít az euró

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A német jegybankelnök, illetve az EKB egyik vezető döntéshozója tegnap úgy nyilatkozott, hogy bár még megfelelő az EKB mostani laza monetáris politikája, de már egyre többen elkezdhetik feszegetni, hogy mikor kezd el kilépni ebből az ultra laza monetáris politikából és mikor kezdi el ennek megfelelően igazítani a kommunikációját. Az EKB most áprilistól kezdi el visszafogni a havi eszközvásárlási volument 80-ról 60 milliárd euróra, majd idővel ezt várhatóan több lépésben beszünteti és a határidős kamatárazások alapján valamikor 2019-ben már kamatemelés jöhet.Amennyiben az infláció gyorsulása, illetve a gazdasági problémák enyhülése indokolja, akkor akár ennél gyorsabb normalizálódás is jöhet az EKB monetáris politikájában és ennek piaci árazási jelei (a készülés) is látszik az euró/dollár árfolyamán. A február végi eurógyengülési körben nem ütött új lokális mélypontot az árfolyam, magasabbról fordult, és az emelkedést a fenti EKB-s várakozások mellett az is fűtheti, hogy a piaci szempontból kedvezőbb jelöltnek (Macron) van nagy esélye a francia elnökválasztási győzelemre a tegnapi első tv-vita alapján is.Amint az alábbi ábrán látjuk: az euró betonfalhoz közelít a dollárral szemben, hiszen 1,0880 körül a 200 napos mozgóátlag mellett egy vízszintes ellenállás, illetve egy csökkenő trendvonal is találkozik. Ha tehát ezen felfelé át tudna tartósan jutni az árfolyam, akkor jelentős további euróerősödés előtt nyílna meg a tér.

Közben a forint is közelít egy fontos támasz zónához 307 körül hiszen hatnapos erősödésen van túl, igaz a tegnapi napos gyertya alapján már a kifulladás jelei látszanak. Ma reggel 308,6 körül jár a kereskedés a bankközi piacon, azaz tegnap délután óta stabil a forint.

Érdemes megnézni, hogy az elmúlt két hónapot tekintve a régiós devizák közül a forint mutatta a legkisebb felértékelődést, az euróval szemben mindössze 0,3%-os felértékelődésre futotta, míg a zloty 2% feletti erősödést produkált, a többiek pedig még nagyobbat.

A forint a dollárral szemben is folytatta erősödését, és így még jobban megközelítette az elmúlt hetek kereskedési sávjának (285-295) alsó szárát, ahol egyébként a 200 napos mozgóátlag is húzódik. Ebben a devizapárban ez lesz a "kemény dió", amit a forintnak át kellene vinnie ahhoz, hogy további akár jelentős erősödést produkáljon, de a "meccs" valószínűleg az euró/dollár kurzusban dől el és ennek leképeződését látjuk majd a dollár/forint árfolyamban.