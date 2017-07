Egy ország, ahol már lassan WC-papírnak sem jó a helyi pénz

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Összességében erős félévet zártak a feltörekvő világ devizái, igaz ebben a világgazdasági növekedés élénkülése mellett a dollár általános gyengülése is szerepet játszott. A dollár gyengülésének okaival tegnapi cikkünkben részletesebben foglalkoztunk, most azt nézzük meg, hogy a feltörekvő országok devizái hogyan teljesítettek 2017 első felében.A fontosabb feltörekvő devizák közül az alábbiak erősödtek a legtöbbet a zöldhasúval szemben:

Makacsul erősödött a sékel

Jól teljesítettek a régiós devizák

A szerb dinárt egyrészt a gazdasági fundamentumok javulása hajtotta, amit az S&P hitelminősítő még tavaly év végén felminősítés kilátásba helyezésével jutalmazott. Másrészt a belpolitikai folyamatok is hozzájárultak a dinár erősödéséhez, miután az államfői székbe távozó volt miniszterelnök, Alekszandr Vucsics egy piacbarátnak tekintett utódot nevezett meg a maga helyére. Ana Brnabicstól mindenki azt várja, hogy folytatja elődje gazdaságpolitikai irányvonalát, vagyis az IMF és a Világbank útmutatásának segítségével igyekszik egyengetni Szerbia útját.

Nem sokkal azután, hogy a cseh jegybank elengedte a helyi fizetőeszköz euróhoz rögzített árfolyamát, a korona erősödni kezdett az euróval szemben. Mivel időközben az euró a dollár ellenében is felértékelődött, ezért a korona még nagyobbat ment a zöldhasúval szemben.

A lengyel zloty a politikai kockázatok, egész pontosan az Európai Unióval szembeni konfliktus háttérbe szorulásának köszönheti, hogy a képzeletbeli dobogó második fokára került. Bár a feszültségek továbbra is jelen vannak Brüsszel és a lengyel kormány között, az Európai Bizottság egyelőre nem talált fogást a lengyeleken, így a politikai kockázatok részleges kiárazódása miatt az ország stabil gazdasági fundamentumai kerültek ismét előtérbe, ami erősítette a zlotyt.

A valószínűtlen győztes

Az izraeli sékel az idén közel hároméves csúcsra kapaszkodott az egyre erősödő kamatemelési várakozásoknak köszönhetően. Bár a lassú, 1% körüli éves inflációs dinamika még ad egy kis mozgásteret a döntéshozóknak a kamatemelés halogatására, a tavalyi, 4% feletti GDP-növekedési ütem azt mutatja, hogy a reálgazdaság készen áll a kamatemelésre.Sokan nem örülnek a sékel erősödésének, az ugyanis hátrányosan érinti az ország exportjának versenyképességét: egy június végi találkozón az Izraeli Feldolgozóipari Szövetség elnöke figyelmeztette a jegybankelnököt, illetve több magasrangú kormányzati tisztségviselőt, hogy a sékel további felértékelődése gyárbezárásokat és elbocsátásokat idézhet elő az ágazatban. Az izraeli központi bank devizapiaci intervenciói ellenére nem tudta megakadályozni a helyi fizetőeszköz szárnyalását, csupán azt sikerült elérnie, hogy mostanra bőven 100 milliárd dollár fölé nőtt a devizatartalék összege, ami a 2009-es szint két és félszerese.A dollárral szemben mutatott teljesítmény alapján három kelet-közép-európai deviza is az élmezőnyben végzett.2017 első felében a mexikói peso több mint 12%-ot tudott erősödni az amerikai dollárral szemben, ezzel pedig a legjobban teljesítő feltörekvő piaci deviza lett. Mindezt úgy, hogy tavaly Donald Trump megválasztását követően hamar mélyrepülésbe kezdett, köszönhetően annak, hogy az elnök többször is kereskedelmi háborúval és importvámokkal fenyegette meg déli szomszédját. Azóta azonban sok minden változott: a dollárt övező piaci optimizmus alábbhagyott, közben pedig Trump is egyre kevesebbszer támadta szóban Mexikót. Ez a két tényező, illetve a jegybank többszöri kamatemelése elég volt ahhoz, hogy a peso visszatérjen a tavalyi amerikai elnökválasztás előtti szintekre.

Az abszolút vesztes (már megint)

Természetesen akadtak olyan feltörekvő piaci devizák, amelyek még a gyengélkedő dollárral szemben is veszítettek értékükből, ennek mértéke azonban visszafogott volt. Egy kivételtől eltekintve.

Tavaly márciusban a nemzetközi tartalékok elapadása miatt arra kényszerült a helyi kormány, hogy a korábbi hárompilléres árfolyamrendszer kétpilléressé alakítsa.

Ennek eredményeként létrejött egy hivatalos (rögzített) hatósági árfolyam, amin kizárólag az élelmiszerek és gyógyszerek importja céljából juthatnak hozzá dollárhoz a jegybanktól a helyi cégek, ezért valós támpontot nem nyújt.

Ezen felül létrehozták az úgynevezett Dicom-árfolyamot, ami az elsődleges prioritást nem élvező termékek importjára vonatkozik. Tavaly március 10-én 206 bolivárban határozták meg a dollár ellenértékét, ami az év végére 670 fölé kapaszkodott, ezáltal pedig a bolivár messze a legrosszabbul teljesítő deviza lett tavaly.

A brazil reál minimális gyengülésében az országot folyamatosan sújtó korrupciós botrányok játszottak fontos szerepet, míg az argentin peso esetében egy szándékos leértékelésről volt szó. A 2015 decemberében beiktatott argentin elnök, Maurico Macri ugyanis többször hangsúlyozta, hogy gazdasági céljainak elérésére gyengébb devizára van szükség.Nem is ezek voltak az igazán érdekes sztorik, hanem hogy már megint mit művelt a venezuelai bolivár. A súlyos válságtól szenvedő, polgárháború szélére sodródott kommunista "mintaállam" pénzneme olyan drámai leértékelődésen ment keresztül az elmúlt másfél évben, hogy az szinte felfoghatatlan. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, kicsit meg kell kapargatni a helyi árfolyamrendszer sajátosságait.Az olajárak stabilizálódásával idén néhány hónapig sikerült nagyjából egyensúlyban tartani ezt a Dicom-árfolyamot, májusban azonban váratlanul újabb jelentős leértékelést hajtott végre a jegybank: az árfolyam egyik napról a másikra 728-ról 2010-re ugrott.

A gyengülés júniusban tovább folytatódott, a hónap végére pedig 2600 fölé kapaszkodott a bolivár-dollár kurzus, ezzel pedig idén összesen mintegy 300%-ot veszített értékéből a dél-amerikai ország pénze.Közben persze burjánzik a feketepiac az országban, ahol a Dicom-ráta tripláját, több mint 8000 bolivárt is elkérnek egyetlen amerikai dollárért. Nem csoda, hogy az ország lakói közül sokan kriptopénzbe menekítik vagyonukat. Már akinek maradt még valamije.