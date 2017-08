Egyre több rajongót szerez a világ legolcsóbb devizája

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A török líra jó úton jár afelé, hogy zsinórban a hetedik hónapot zárja erősödéssel, ennek ellenére még mindig a világ leginkább alulértékelt devizája. Az év eleje óta 1,7%-kal erősödött a dollárral szemben, a tavalyi év második felének zuhanása miatt viszont egyéves időtávon még mindig 18%-os mínuszban van.

Az utóbbi fél év folyamatos erősödése ellenére még mindig vannak hívei a lírának, többek között a Goldman Sachs és a Societé Generale is további felértékelődésre számít.A fentiek mellett a BlueBay Asset Management is bízik a további erősödésbe. Timothy Ash, az alapkezelő feltörekvő piaci szakembere azt emelte ki, hogy az árfolyam a héten egy fontos technikai szintet is áttört a dollárral szemben 3,50-nél.A többi feltörekvő piaci devizához képest továbbra is előnyben részesítjük a lírát - mondta a Bloombergnek Phoenix Kalen, a Societé Generale szakembere. A véleményét pedig azzal indokolta, hogy a török gazdaság folyamatosan a várakozásoknál jobban teljesít, a kormány lépései élénkítik a gazdaságot, a jegybank pedig éberen őrködik.Péntek délután a líra el is kezdett intenzíven erősödni a dollárral szemben, bár ebben részben az amerikai deviza esésének volt szerepe azt követően, hogy Janet Yellen nem beszélt a monetáris politikáról Jackson Hole-ban. Ugyanakkor a török deviza a feltörekvő devizákhoz képest is jól teljesít, 0,7%-kal erősödött a dollár ellenében.