Esik a font a Brexit bejelentése előtt

Szerda reggel a forint 309,88-nál járt az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a kedd esti jegyzésnél. Tegnap egyébként az MNB délutáni közleménye okozott egy kis megingást a hangulatban, akkor átmenetileg 310 fölé is gyengült a magyar deviza az euróval szemben. A dollár jegyzése reggel 287-nél járt, míg a svájci frank 289 forintba került.

A régióban egyelőre nincs komoly mozgás, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra viszont 0,3 százalékkal erősödött.A fejlett devizák közül az angol font majdnem fél százalékos gyengüléssel nyitott azt követően, hogy Theresa May kormányfő tegnap este aláírta az EU alapszerződés 50. cikkelyének aktiválását, az erről szóló levelet várhatóan ma kora délután adja át a szigetország nagykövete az Európai Tanács elnökének. A lépés nem meglepő, hiszen May már a múlt héten bejelentette, hogy március 29-én indítja el a hivatalos kilépési folyamatot, ugyanakkor a font a dollárral szemben 1,24 közelébe gyengült.Közben a dollár piacán egyelőre nem látunk komoly mozgást, az amerikai deviza minimálisan, 0,1 százalékkal próbál erősödni az euróval szemben, de még így is csak felülről közelíti az 1,08-at a jegyzés. A Brexit bejelentése mellett egyébként különösebben fontos makroadat ma nem jelenik meg, legfeljebb a Fed részéről érkező nyilatkozatokra lesz érdemes figyelni délután.