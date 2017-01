Esik a líra, idei mélyponton a forint 2017.01.26 13:19

Nagy hullámzás mellett továbbra is 1% körüli mínuszban jár a török líra ma a két vezető devizával szemben, ez pedig továbbra is gyengébb szinten tartja a forintot is. Az euróval szembeni jegyzések elérték a 311-es szintet, ami idei forintmélypontot jelent és éppen most teszteli ezzel az árfolyam a 200 napos mozgóátlagot, ami technikai elemzési szempontból erős ellenállás az árfolyamban. Közben az angol font - amely a délelőtti GDP-adatig folyamatosan erősödött - a vártnál jobb adatközlés ellenére jelentősen gyengült a dollárral szemben 1,2670-ről 1,2570-ig.