Évtizedek óta nem mondtak olyat a dollárról, mint most Trump

Donald Trump még múlt héten adott interjút a Wall Street Journalnak, amelyben a túl erős dollárra építő (a Clinton-korszak óta meglévő) gazdaságpolitikának mondott ellent, ésSzavai szerint a kínai jüan "úgy esik, mint a kő", igaz a valóságban az elmúlt hetekben inkább erősödést produkált. Ehhez persze kellett a kínai vezetés hathatós beavatkozása is, amelyről bővebben ebben a cikkünkben írtunk:

Trump olyan dolgokat mond és olyanokat tesz, amiket egyik másik elnök sem tett előtte

A Clinton-adminisztráció pénzügyminiszterének munkája (Robert Rubin) óta folyamatosan az erős dollár politikáját képviselte hivatalosan az amerikai vezetés. Chandler feltette a kérdést, hogy vajon visszatér-e a Lloyd Benson-féle történet, aki a gyengülés felé beszélte a dollárt, mígnem az "összeomlott".

Ez az első alkalom, hogy megválasztott elnök azt mondja, túl messzire ment a dollár - hangsúlyozta a CNBC-nek Marc Chandler, a Brown Brothers Harriman vezető devizapiaci stratégája.- tette hozzá és arra emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedekbeli elnökök mindig tartózkodtak a dollár árfolyamát érintő kijelentéstől.A CNBC-nek nyilatkozó David Woo, a Bank of America - Merrill Lynch devizapiaci stratégája úgy látja: kétség sem fér hozzá, hogy a Trump-adminisztráció nem akar erős dollárt, hiszen ez mindennel ellenkezne, amit az új elnök a gazdaságban el akar érni (pl. ártana a fellendíteni tervezett feldolgozóiparnak, hiszen drágulna a külső partnereknek az amerikai export). Közben persze azt is elismerte, hogy az amerikai gazdaság ereje miatt fundamentálisan az erősödés felé haladna a dollár. Ez a a konfliktus a stratéga szerint úgy fog "megoldódni", hogy a dollár nagyobb kilengések mellett fog összességében erősödni.Trump túl erős dollár-kijelentése egyébként az egyik leginkább kedvelt globális befektetéssel (dollárvétel) is szembemegy. Trump megválasztása óta a dollárindex (a 6 legfontosabb külkereskedelmi partner fizetőeszközével szembeni teljesítményt méri) 6%-kal erősödött az újév elejéig, azóta azonban már csak 3% ennek a mértéke, mert elbizonytalanodtak sokan. A dollár erősödését az fűtötte, hogy a Trump által végrehajtott költségvetési élénkítés az inflációt is feléleszti Amerikában, így a Fed is egyre intenzívebben emeli a kamatot.A túl erős dollár kifejezésre a tegnapi amerikai munkaszüneti nap miatt ma kezdtek el dolláreladásokkal reagálni a befektetők. A dollár gyengülése mellett közben persze a brit kormányfői bejelentések is jócskán erősítették a fontot (+2,9% 1,24 közelébe), illetve vele együtt az eurót. Mindenesetre ma a dollár az euróval szemben 1,06-ról 1,07-ig gyengült (bo egyhavi dollármélypont), és a dollárban jegyzett arany árfolyama 1,5%-kal 1215 dollárra emelkedett.

A dollár utóbbi két hétben látott elbizonytalanodása mellett a forint viszonylag erős marad (az euróval szemben), így a dollár/forint kurzus keddre 287 közelébe bukott, azaz a dollár szempontjából kéthavi mélypontot látunk.

Trump túl erős dollárra vonatkozó kijelentése elbizonytalanította a Wall Streetet is, a vezető amerikai részvényindexek mérsékelt csökkenést mutatnak ma (0,3-0,6%-os mértékűt). Éppen emiatt ma sem valószínű, hogy a Dow Jones részvényindex felfelé át tudja törni a kerek 20 ezer pontos lélektani határt (19850 pont körül mozog).

A Dow 30 komponense közül egyébként a Wal Mart és a Procter papírjai mutatják a legnagyobb emelkedést, míg a két bankóriás a legnagyobb mínuszt. A Morgan Stanley egyébként éppen ma jelentett: