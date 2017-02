310 körül kezdi a napot a forint 2017.02.01 08:33

A szerdai nap elején 310,23-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett kedd estéhez képest. A dollár jegyzése 287,6-nál járt, míg a svájci frank 290,22 forintba került. Az utóbbi napokban fokozatosan erősödött vissza 312-től a 310-es lélektani határig a magyar deviza.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a cseh korona esetében már nem is meglepő a stagnálás. A tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,3 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg a török líra 0,2 százalékkal gyengült, a dél-afrikai rand pedig alig mozdult.

A fejlett devizák piacán tegnap jelentős euró-erősödést láttunk azt követően, hogy az amerikai elnök egyik tanácsadója arról beszélt, hogy a közös európai fizetőeszköz jelentősen alulértékelt. Ennek hatására az 1,07 alatti szintről 1,08-ig ugrott az euró-dollár jegyzés. Innen próbált ma reggel korrigálni a dollár, 0,1 százalékkal erősödött, így 1,078 körül járt az árfolyam. Közben a japán jen 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékkal gyengült.

A mai nap legfontosabb eseménye egyértelműen a Fed kamatdöntő ülése, még akkor is, ha a szakemberek egyöntetűen a kamat tartására számítanak, és Janet Yellen sem tart sajtótájékoztatót az ülés után. Ezt követően március közepén lesz a következő ülés, amikor már részletes indoklással és friss gazdasági prognózissal is előáll a jegybank. Ugyanakkor ma is érdemes lesz figyelni a közlemény hangnemét, hiszen akár egy árnyaltnyi változtatással is komoly piaci reakciót válthat ki a Fed. Emellett a nap első felében feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek érkeznek, majd délután az amerikai magánszektor foglalkoztatottságát mérő ADP-index friss adatára is érdemes lesz figyelni.