Miért zuhan a líra? 2017.01.09 12:05

A líra zuhanásában több tényező is szerepet játszik: az elmúlt hetekben is több robbantásos merénylet volt az országban (legutóbb a szilveszteri merénylet kapott nagyobb figyelmet), illetve az általános biztonsági helyzet is romlik. Az infláció megugrása már elindult, de várhatóan fokozódik és ez, illetve az általánosan romló üzleti klíma a Moody's hétfői közleménye szerint jelentősen rontani fogja a török bankok nemteljesítő hitelállományi helyzetét és ezáltal a profitabilitást is. A török jegybankon erős volt az elmúlt időszakban is a politikai nyomás, hogy ne emeljen kamatot (azt csak a külföldi spekuláció kényszeríti ki, de nincs rá szükség a hivatalos kormányzati retorika szerint) és piaci félelmek, illetve spekuláció szerint most is csak a szükségesnél kisebb lesz a kamatemelés, így ez fokozza a líra esését. A török lakosság hetek óra nagy volumenben vásárolja a külföldi fizetőeszközöket, miközben a politikai vezetők csaknem napi szinten ennek ellenkezőjét tanácsolják (illetve szólítják fel rá az embereket), de a török fizetőeszközzel kapcsolatos megingott bizalmat önmagában a szavakkal nem tudják helyreállítani.

A török miniszterelnök-helyettes ma azt is jelezte, hogy várhatóan április elején lesz a török alkotmányról a népszavazás, amelynek nyomán még erősebb elnöki rendszert építhetne ki Erdogan (2029-ig is hatalmon maradhatna és még több jogot kapna).