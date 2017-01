A forint most 308,5 körül jár az euróval szemben, ami 0,3%-os erősödést jelent tegnaphoz képest, a régióban viszont még mindig alulteljesítő a magyar deviza, hiszen a lengyel zloty majdnem fél százalékot javított. A dollár-forint 297,8-nál jár, míg a svájci frank 288,55 forintot ér.

Megállíthatatlan a dollár 2017.01.03 16:16

A tavaly év végi mélypont alá is benézett a dollár az euróval szemben, 1,035 alatt is járt átmenetileg a jegyzés. Most 1,03548-nál jár, ami egy százalékkal alacsonyabb a tegnapinál.