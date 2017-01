Gyengélkedik a dollár, egyhavi csúcson a font

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Az összes döntésnél Amerika elsődleges érdekeit vesszük figyelembe és amerikai termékeket kell venni - ez csak két üzenet azok közül, amelyek erősen protekcionistának tűnnek és a kereskedelmi villongások korszakát hozhatják el például az amerikai-kínai relációban. Mindez az amerikai növekedési kilátásokat is ronthatja a tervezett költségvetési élénkítés mellett is, így nem biztos, hogy a Fed valóban olyan intenzíven tud majd kamatot emelni és ez rányomja a bélyegét a dollár árfolyamára. Ennek jeleként az euróval szembeni kurzus hétfő reggel 1,0750-nél több mint egyhavi dollármélypontot jelez és a brit fonttal szemben is december közepe óta nem volt ilyen gyenge a dollár. A font kapcsán lényeges, hogy holnap jön a brit Legfelsőbb Bíróság döntése arról, hogy a kormányfőnek a parlament elé kell-e terjesztenie az EU-ból való kilépési tárgyalások elindításának kérdését, vagy sem (jó eséllyel igen).

A keddi nap a törökök számára is lényeges, mivel jön a jegybank előre bejelentett kamatdöntése. A piacon a több száz bázispontos kamatemelés szükségességéről szólnak az értekezések, hiszen a líra zuhanása az utóbbi egy hétben csak megállt és nem történt visszaerősödés. A hét legfontosabb makroeseményeit ma reggeli anyagunkban mutattuk be:

A líra mozgását az utóbbi hetekben csak csekély mértékben követte a mi régiónkban a zloty és a forint.

A forint egyébként ma reggel kéthetes mélypontja közvetlen közelében kezdte a hetet az euróval szemben 309,5 körül, efelett idei mélypontról beszélhetnénk.

A dollár újbóli gyengélkedése mellett a dollár/forint jegyzések ismét süllyednek, a 288-as szintet közelítjük a bankközi piacon.