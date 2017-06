Néhány perce kezdődött az EKB konferenciáján az a panelbeszélgetés, melyen Mario Draghi mellett a brit és a japán jegybank elnöke vesz részt. Mark Carney, a Bank of England vezére rögtön bele is csapott a közepébe: szerinte hamarosan szükségessé válhat a gazdasági stimulus egy részének elhagyása. A jegybankelnök szavainak hatására azonnal erősödni kezdett a font a dollárral szemben:

Draghi tegnapi beszéde igazából semmi olyat nem tartalmazott, amitől az eurónak látványos erősödésbe kellett kapcsolnia, inkább a piac által önkényesen kinevezett "trigger"-ként szolgált. A mai "kiszivárgott" pontosítás ennél is érdekesebb. Úgy tűnik ugyanis, hogy az EKB-nek nem tetszik az euró erősödése és a kötvényhozamok emelkedése, ezért példátlan módon hajlandó volt verbális intervenciót végrehajtani. Ez pedig így sokkal erősebb utalás arra, hogy az EKB a növekedési szempontokra tekintettel laza monetáris politikát kíván folytatni. Annak fényében, hogy Trump gyengébb dollárt, Draghi pedig (legalább) nem erősödő eurót kíván látni, akár izgalmasan is alakulhat az EURUSD árfolyam a közeljövőben.

Az utóbbi percekben hirtelen 1,1333-ig esett az euró a dollárral szemben, ezzel már alacsonyabban jár a jegyzés, mint tegnap este. Sőt, nem sokkal korábban 1,13 alatt is járt az euró-dollár rövid ideig.

Az ok, hogy egy névtelen EKB-forrás szerint a piac félreértelmezte Draghi tegnapi szavait, ugyanis nem vették elég komolyan a beszédben rejlő ellentmondásokat. A Reuters szerint a forrás azt mondta, hogy Draghi csak fel akarta készíteni a piacot arra, hogy az év második felében valamikor csökkenthetik a gazdaságélénkítést, azonban konkrét kiállást nem akart ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Azt is pontosította a névtelen megszólaló, hogy az EKB nem aggódik az infláció miatt, képes együttélni vele hosszabb távon is.