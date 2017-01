Idei mélypontra bukott a forint az euróval szemben 2017.01.23 12:27

A reggeli 309,5-ről csak mintegy 50 fillérrel gyengült a forint az euróval szemben, de már ez is elég ahhoz, hogy új idei forintmélypontról beszélhessünk. Közben a dollár továbbra is oldalaz az euróval szemben 1,0740 körül, így a dollár/forint jegyzések 289 közelébe visszaemelkedtek. A török líra 3,775 körül ragadt a dollárral szemben, az angol font viszont továbbra is egyhavi csúcson jár vele szemben 1,2440 körül, ami 0,7%-os erősödés a pénteki záráshoz képest).