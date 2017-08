A forint jó teljesítménye azért is feltűnő, mert a régióban a lengyel zloty majdnem 0,3 százalékkal gyengült már az euróval szemben, míg a cseh korona 0,1 százalékos visszaesést mutat ma.

Mostanra 302,6-ig erősödött a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelent keddhez képest. Ez egyben új bő kétéves csúcsot is jelent, legutóbb 2015 tavaszán volt ilyen erős a magyar deviza.

Kedden a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton az MNB Monetáris Tanácsa, és a közlemény is csak minimálisan változott az előző hónapokhoz képest. Az elemzők szerint azonban ha a jelenlegi erős szinten marad a forint vagy tovább erősödik, akkor további lépésekre kényszerülhet a jegybank, hogy megfékezze a felértékelődést. Ezekre a lépésekre pedig akár már szeptemberben sor kerülhet.

A szakértők egy része most arra számít, hogy Draghi péntekre tartogatja a puskaporát, akkor néhány órán belül beszél majd az EKB és a Fed elnöke Jackson Hole-ban.

Ma indul a jegybanki tűzijáték 2017.08.23 08:02

Szerda reggel 303,1 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal. Tegnap abban lehetett bízni, hogy majd az MNB lépése elmozdítja valamerre az árfolyamot, azonban a jelek szerint a magyar jegybank még legalább egy hónapig kivár. A forint a dollárral szemben 257,73-nál járt, míg a svájci frank 266,28 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult a kora reggeli órákban, míg a tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel alig mozdult, a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand szintén 0,1 százalékos minimális gyengüléssel kezdett.

A dollár piacán sincs egyelőre komoly mozgás, most 1,176 közelében jár az euróval szembeni jegyzés. Ez a csend azonban csak átmeneti lehet, hiszen magyar idő szerint kilenc órakor megszólal Mario Draghi, az EKB elnöke, aki egy gazdasági konferencián ad elő. A piac most kiemelten figyeli a jegybankár szavait. Emellett érkeznek még beszerzési menedzserindex-adatok napközben, a befektetők többsége azonban már inkább a pénteki tűzijátékra készül, amikor Draghi mellett Janet Yellen Fed-elnök is beszél Jackson Hole-ban.