Jót tett a forintnak, hogy aggódnak az EKB-ban 2017.07.04 10:46

Az euró a dollárral szemben összességében csak kissé erősödött arra a reggeli hírügynökségi kiszivárogtatásra, hogy az EKB döntéshozói aggodalommal figyelik az elmúlt napokbeli kötvénypiaci hozamugrást és emiatt lehet, hogy óvatosabban fogalmaznak majd a monetáris szigorítás előkészítésével. Ez a fejlemény összességében kedvező a feltörekvő európai devizáknak (is), hiszen azt jelenti, hogy az EKB tényleg csak lassan fogja visszafogni a most még havi 60 milliárd eurós eszközvásárlási programját és ez a várakozás ma erősíteni kezdte többek között a forintot is. Az euróval szembeni jegyzések a reggel 309-ről 308 közelébe süllyedtek délelőtt, így a dollár/forint jegyzések kissé 271 felett maradtak.