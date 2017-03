Két éve nem láttunk életjeleket a forinttól - Mikor fogunk?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

2015 tavasza előtt a mostaninál lényegesen nagyobb kilengések jellemezték a forint árfolyamát. Két éve például az év elején azóta sem látott történelmi csúcsot döntött az árfolyam 327,6-nál, majd április közepén már csak 295,6 forintba került egy euró, hogy aztán júniusra megint 310-ig gyengüljön a magyar deviza. Vagyis. Azóta viszont mintha megfagyott volna az árfolyam.

Az elmúlt közel két évben a csúcs 322-nél volt, de arra is csak egy napig volt példa tavaly júniusban a brit népszavazás utáni napon. Ezzel szemben a legerősebb forintárfolyam 304,25 körül volt. Ez már önmagában csak egy hat százalékos sávot jelent, de ha levesszük belőle a rövid fel- és leszúrásokat, akkor lényegében a 305-318-as sáv határozta meg a kereskedést.Vessünk egy pillantást a régiós versenytársakra: a cseh koronára nem érdemes sok szót vesztegetni, hiszen a jegybank 2013 ősze óta nem hagyja a 27-es szint alá erősödni az euróval szemben. Eközben a lengyel zloty árfolyama az elmúlt két évben 4-4,5 között ingadozott az euróval szemben, vagyis nagyjából 12,5%-os sávban ingadozott az euró-zloty jegyzés.

Ebből is kitűnik, hogy az utóbbi években az állam és a háztartások devizahitel-állományának leépítése is hozzájárult ahhoz, hogy mostanra kialakulhasson ez a nyugalmi állapot.

A forint régóta tartó semmittevése mögött az áll, hogy. Egyrészt az utóbbi években folyamatosan jelentős többlet van a fizetési mérlegben, ami miatt sokkal erősebb forint is indokolt lehetne, a másik oldalon viszont ott áll még mindig az, hogy kiszámíthatatlan a kormány gazdaságpolitikája, illetve a szakemberek szerint a jegybank is gyengébb (vagy legalábbis nem erősebb) forintban érdekelt. Ráadásul a korábbi évekkel ellentétben most elhalkultak a túl erős vagy túl gyenge forint miatti panaszok. Előtte folyamatosan vita volt arról, hogy a túl erős deviza az exportőrökre nézve káros, a gyenge forint viszont az adósságot emeli és a devizában eladósodott háztartások számára hátrányos.A legfrissebb elemzések alapján. A fizetési mérleg többlete ugyanis várhatóan fennmarad a következő években is (még ha csökken is a szufficit), miközben a Societé Generale (SocGen) elemzői éppen a héten vélekedtek úgy friss elemzésükben, hogy a jegybank továbbra is mérsékelten gyenge forintban érdekelt, ezért tartósan laza monetáris politikára lehet számítani az MNB-től.A Citigroup szerint a következő hónapokban a forinttól és a zlotytól is mérsékelt erősödésre lehet számítani, az amerikai bank szakemberei az euró-forint és euró-zloty árfolyamok shortolását javasolják ügyfeleiknek. Kiemelik, hogy tavaly év végén a lengyel kötvénypiacon komoly tőkekivonást láthattunk a nemzetközi befektetőktől, ezzel párhuzamosan a zloty is nyomás alatt volt. Ezek a tőkeáramlások mostanra stabilizálódtak a régióban, Magyarország esetében pedig a finanszírozási pozíció továbbra is támogatja a forintot. középtávon a Citi szerint a lengyel költségvetési hiány esetleges emelkedése okoz kockázatot amellett, hogy a régió kockázati megítélésére elsősorban az Európai Unióból érkező politikai feszültség jelenthet veszélyt.A Commerzbank azt emelte ki a keddi kamatdöntés után, hogy a jegybaki közlemény alapján az MNB nem aggódik az infláció éledezése miatt, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a feltörekvő piacon továbbra is a magyar jegybank politikája lesz a leglazább 2017-ben. Ez pedig a német bank elemzői szerint a forint gyengüléséhez vezethet, ahogy az EKB fokozatosan kerül majd egyre közelebb az eszközvásárlás végéhez.