Kéthavi csúcsra ugrott a forint a hanyatló fonttal szemben

Theresa May brit kormányfő egy vasárnapi tv-interjúban azt hangsúlyozta, hogy az EU-tagállamok felőli migráció korlátozása a legfontosabb és nem "félszívű" brit kilépésben gondolkodnak, hanem teljeskörűben. Mindez abba az irányba mutat, hogy a piacok által csak hard-Brexitnek nevezett forgatókönyv felé haladunk, azaz nem maradhat a közös piac része Nagy-Britannia, mivel ez nem kompatibilis a személyek (és az áruk, szolgáltatások, illetve tőke) szabad áramlásának alapelvével.Uniós vezetők az elmúlt fél évben számtalanszor hangsúlyozták, hogy ha ezt nem tartják be a britek, akkor nem élvezhetik az 500 millió fős közös piac előnyeit (a brit cégek), így ez a félelem most újabb ütést okoz a fontnak, amely már 0,9%-os mínuszban jár a dollárral, illetve az euróval szemben 1,2170-nél, illetve 0,8650-nél (kéthavi fontmélypont). A font esése kapcsán az is lényeges, hogy a hard-Brexit esélyének növekedésével a skótok függetlenségi népszavazást rendezhetnek, amelyben elszakadnának Angliától.

A font újabb esésével, illetve a forint erős szinteken ragadásával a font/forint jegyzések 355-ig estek a bankközi piacon, amire két hónapja nem volt példa. Ez a kint dolgozó, a megtakarításaikat idővel hazahozni tervező magyaroknak nem túl jó hír, hiszen egyre kevesebbet ér forintban a felhalmozott megtakarításuk.

A nagy devizák közül érdemes figyelni az euró/dollárt is, amely a múlt héten intenzív dollárgyengülést mutatott, a jegyzések 1,04-ről 1,06-ig ugrott, majd a pénteki átfogó munkapiaci adatok és néhány Fed-jegybankár nyilatkozatának hatására kicsit újra erősödött a dollár 1,0540-ig.

A forint az euróval szemben ma reggel továbbra is kéthavi csúcsa közelében, 307,4-nél jár a bankközi piacon (pénteken 307 alá is benézett az árfolyam, ami november 10. óta a legerősebb forintot jelentette).

Közben a forint a dollárral szemben az egyhavi csúcsáról (290-nél) lefordult pénteken, ma reggel 291,5 körülről folytatódik a kereskedés.

Ijesztőnek látszik az, ami a török devizapiacon zajlik ma: már 1%-os esésben a líra a dollárral szemben és természetesen új történelmi líramélypontot jelent a 3,69 közeli árfolyam.